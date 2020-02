Consulenza aziendale, workshop Coldiretti il 6 febbraio a Pescara

PESCARA – Si parlerà di consulenza aziendale e dei fabbisogni delle imprese agricole nel workshop promosso da Coldiretti intitolato “La consulenza aziendale: competitività, innovazione e internazionalizzazione”, previsto domani 6 febbraio 2020 a Pescara nel Mediamuseum di Piazza Alessandrini, alle ore 10.30.

Un incontro in cui verrà approfondito il tema della consulenza aziendale con gli interventi di: Marco Gaito del Crea, che illustrerà la situazione dell’agricoltura abruzzese sul tema della competitività; Antonello Garra, docente universitario e consulente aziendale sui temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione; Stefano Leporati, dell’Area economica di Coldiretti; Giulio Federici, Direttore Coldiretti Abruzzo. Nel corso dell’incontro, al quale sarà presente anche l’assessore regionale alle politiche agricole Emanuele Imprudente, verranno illustrati i fabbisogni delle imprese agricole abruzzesi in termini di consulenza emersi dall’indagine effettuata dalla Confederazione nazionale Coldiretti e verrà presentata la neocostituita società PSR&Innovazione per la Consulenza aziendale alle imprese agricole.