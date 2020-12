Consiglio comunale a Chieti del 22 dicembre: ecco di cosa si è parlato

CHIETI – Si è aperto con la surroga del consigliere Giovanni Desiderio di Chi ama Chieti la seduta del Consiglio comunale di oggi, svoltosi in presenza nella sede del Consiglio Provinciale, per esigenze legate alla designazione, con voto segreto, dei consiglieri nominati in seno a diversi enti e organismi di supporto all’attività amministrativa. A Desiderio, che si era dimesso nei giorni scorsi per legittimi motivi di natura personale, è subentrata la consigliera Nunzia Castelli.

La seduta, la prima a svolgersi nel Palazzo della Provincia per la nuova Amministrazione, è proseguita con l’approvazione della variazione di bilancio e le designazioni dei 2 consiglieri rispettivamente per l’Osservatorio per la Ztl (art. 8 regolamento relativo), la Commissione comunale per il servizio mensa scolastica, la costituzione della rappresentanza comunale all’interno dell’Azienda pubblica di servizi alla persona.

Le nomine:

1) L’Osservatorio per la Ztl: Valerio Giannini (Chi ama Chieti), Roberto Miscia (Fratelli d’Italia).

2) Commissione mensa: reggenti, Silvia Di Pasquale (Chi ama Chieti) Serena Pompilio (Azione Politica); Giuseppe Giampietro (Lega); Paride Paci (PD), Damiano Zappone (Chieti c’è) e Giampiero Riccardo (Chieti viva) come sostituti.

3) ASP1: reggente Andrea Rondinini (Chieti per Chieti); Mario Colantonio (Lega), come sostituto.

Il Consiglio si è chiuso con una testimonianza di solidarietà alle famiglie delle vittime dell’esplosione che si è verificata nel pomeriggio alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, a cui ha dato voce il consigliere PD Pietro Iacobitti.