Conservatorio Braga: chiusure estive, domande e iscrizioni a esami

Paci: “Per il periodo di ferragosto i nostri uffici saranno in pausa da oggi e sino a sabato 22 agosto tutti i nostri uffici, anche quelli in smart working, saranno chiusi e saremo di nuovo operativi da lunedì 24 agosto”

TERAMO – È scattata oggi la chiusura estiva degli uffici del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ che resteranno serrati sino al prossimo sabato 22 agosto. Scadranno invece rispettivamente il 7 settembre le iscrizioni agli esami di profitto della sessione autunnale e il 15 settembre le domande di iscrizione per gli studenti già immatricolati. A ufficializzare le prossime scadenze e appuntamenti è stato il Direttore del Conservatorio, il maestro Federico Paci.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 – ha ricordato il Direttore Paci – gli uffici del Conservatorio sono stati chiusi al pubblico, potenziando però i servizi di assistenza a distanza per qualunque esigenza avessero i nostri studenti e docenti, garantendo, ogni giorno, comunque la presenza telefonica e telematica, dunque in smart working, dei nostri dipendenti e tutti i servizi necessari, ovvero le iscrizioni alla sessione estiva di esami e tesi e di ammissione, e ogni altro genere di prestazione, dunque autocertificazioni, rilascio di documentazioni e informazioni. La nostra è stata una scelta di garanzia, a tutela della salute dei nostri allievi e dello stesso personale, aderendo in maniera totale alle prescrizioni ministeriali e regionali per il contenimento delle possibilità di contagio da Covid-19, dunque riducendo al minimo i contatti e investendo moltissimo sulla tecnologia. Per il periodo di ferragosto i nostri uffici saranno in pausa, dunque come ogni anno, a partire da oggi e sino a sabato 22 agosto tutti i nostri uffici, anche quelli in smart working, saranno chiusi e saremo di nuovo operativi da lunedì 24 agosto”.

Nel frattempo, però, si sono aperti i termini per le domande di ammissione e per l’iscrizione agli esami, con scadenze diversificate. Dal 1 agosto al 15 settembre è possibile presentare le domande per l’iscrizione al Conservatorio per l’Anno Accademico 2020/2021 per gli studenti già immatricolati ai corsi Accademici di I e II livello, ai corsi Propedeutici e ai corsi Pre -Accademici per gli allievi interni del Conservatorio. Per maggiori informazioni è possibile leggere il Regolamento Contribuzione Studentesca a.a. 2020/2021 e il relativo Schema sintetico. Tutta la modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Conservatorio all’indirizzo http://www.istitutobraga.it/iscrizioni-anno-accademico-20192020-studenti-gia-immatricolati/. Gli studenti che invece intendono diplomarsi entro la sessione invernale dell’a.a. 2019/2020 devono inviarne comunicazione all’indirizzo c.difrancesco@istitutobraga.it entro il 15 settembre 2020.

Dal 7 agosto e sino al 7 settembre, invece, sarà attiva la procedura online per la prenotazione degli esami di profitto per studenti iscritti ai corsi Accademici di I° e II° livello (Triennio e Biennio).

Gli studenti iscritti ai corsi di II° livello di Arpa, Fagotto e Chitarra Flamenca non devono effettuare prenotazione online, ma ai propri docenti entro il 4 settembre. Le modalità di svolgimento degli esami, se in presenza o a distanza, saranno comunicate nelle prossime settimane sulla base delle indicazioni contenute nei prossimi Decreti legislativi. Approssimativamente, le Settimane di esame della sessione autunnale 2019/2020 saranno le seguenti: gli esami complementari dovrebbero svolgersi tra il 28 settembre e 03 ottobre 2020; gli esami principali e sulle materie legate alla prassi fra il 12 e il 17 ottobre 2020; tutte da definire le date per la discussione della Tesi.