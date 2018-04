Conservatorio Braga, 2° ciclo Crediti Formativi: prorogate le iscrizioni

Una parte della formazione potrà essere erogata per via telematica, ma la frequenza minima obbligatoria è pari al 75 per cento delle ore previste

TERAMO – Sono stati prorogati sino al prossimo 30 aprile i termini per le iscrizioni al Secondo Ciclo di 24 CFA, Crediti formativi, al Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo. Le lezioni si svolgeranno a partire da fine maggio-inizio giugno per concludersi entro la prima decade di luglio e si terranno nelle giornate del venerdì e sabato, secondo un calendario che verrà reso noto a iscrizioni chiuse.

“Le novità normative introdotte lo scorso anno – ha spiegato il Direttore del Conservatorio Federico Paci – hanno modificato il sistema di formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo, per l’accesso ai ruoli nella scuola secondaria inferiore e superiore, alcuni requisiti base, ovvero il superamento di un concorso pubblico nazionale, e la successiva frequenza di un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente. Per accedere al concorso è necessario essere in possesso di un diploma accademico di secondo livello o di un diploma di vecchio ordinamento congiunto a un diploma di maturità, e 24 crediti acquisiti in forma curricolare o extracurricolare nei settori di pedagogia, psicologia, antropologia e metodologie e tecnologie didattiche, crediti che possono essere acquisiti sia da chi è già in possesso del diploma di secondo livello che dagli studenti ancora iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello e che possono, in questo caso, integrare il proprio piano di studi inserendo i 24 crediti formativi come crediti aggiuntivi. Il Conservatorio Statale di Musica ‘Braga’ ha attivato i corsi per l’acquisizione dei 24 crediti formativi e ha predisposto un apposito piano di studi in Pedagogia musicale, Psicologia musicale, Metodologia dell’Educazione Musicale e Metodologia generale dell’Insegnamento strumentale, ciascuno di 36 ore complessive”.

Le iscrizioni ai Corsi saranno possibili sino al prossimo 30 aprile scaricando l’apposito modulo dal sito www.istitutobraga.it . Una parte della formazione potrà essere erogata per via telematica, ma la frequenza minima obbligatoria è pari al 75 per cento delle ore previste.