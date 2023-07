Consegna certificazioni Cambridge English Key for school all’Istituto Hack

Un futuro senza confini: all’Istituto Margherita Hack di Castellalto Cellino, cerimonia di consegna delle certificazioni Cambridge English Key for school

CASTELLALTO – Cerimonia di consegna delle certificazioni Cambridge English Key for Schools il 28 giugno nella Scuola Secondaria di Castellalto, per quaranta studenti delle classi terze dell’Istituto Margherita Hack di Castellalto Cellino. Un momento di riconoscimento e valorizzazione per i ragazzi che quest’anno hanno partecipato al percorso linguistico, tenuto dalle docenti di lingua inglese, e sostenuto, il 10 marzo scorso, la prova finale con gli esaminatori del centro Cambridge della Athena Docet di Pescara.

“Vi siete messi in gioco senza paura e questo vi fa onore“ ha sottolineato il dirigente scolastico Simona Piantieri, consegnando gli attestati di certificazione e ricordando il loro valore nella prosecuzione degli studi.

Il Key for Schools è una certificazione di livello base che si colloca al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue, che dimostra l’abilità di usare l’inglese per comunicare in situazioni semplici di vita quotidiana, valutando quattro capacità linguistiche: lettura, produzione scritta, ascolto e produzione orale. Una certificazione valida anche come credito formativo, non solo spendibile da un punto di vista lavorativo, ma indispensabile titolo d’accesso per la frequenza a corsi di studio nell’ambito della Comunità Europea.