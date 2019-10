La Pallavolo Teatina centra il successo alla prima casaliga

Giorgio Nibbio: «Confermate le doti caratteriali di questa squadra, ma dal punto di vista tecnico dobbiamo ancora crescere, specie nella gestione della partita»

CHIETI – La Connetti.it Pallavolo Teatina non stecca la prima in casa del suo campionato e supera 3-0 la Givova Fiamma Torrese. Non è stata però una passeggiata, come d’altra parte fanno ben capire i primi due parziali. Contro un avversario quadrato e sempre concentrato, che ha difeso su tutti i palloni e sbagliato pochissimo, le neroverdi hanno avuto il loro bel da fare per venire a capo della partita, complice anche qualche errore gratuito di troppo. Vinti i primi due set a 23 e a 24, la Connetti.it ha chiuso con più ampio margine l’ultima frazione, sebbene le avversarie abbiano dato battaglia fino all’ultimo. Top scorer dell’incontro è stata Monica Lestini, autrice di 19 punti, seguita dalle due centrali Spadoni (11) e Galiero (10). Buona prova in cabina di regia per Giroldi, partita solida anche per Culiani e D’Angelo, buona prestazione sia in difesa che in ricezione per Torrese. Dall’altro lato, non bastano i 14 punti dell’opposta mancina della Fiamma Torrese, Sollo.

«Avevamo visto le nostre avversarie nella partita da loro vinta sette giorni fa – questo il commento a fine gara di Giorgio Nibbio – e sapevamo di trovarci di fronte un avversario ostico, attento in difesa e che sbaglia pochissimo. Contro una squadra del genere, che sta lì punto a punto e non molla mai la presa, sono importanti le doti caratteriali, che d’altra parte noi avevamo già mostrato e che oggi si sono confermate. Dal punto di vista tecnico, però, ci sono ancora molti aspetti su cui dobbiamo lavorare, in particolare nella gestione della gara. Passiamo da momenti in cui giochiamo un’ottima pallavolo, a momenti in cui regaliamo punti e subiamo, e questo non possiamo permettercelo perchè adesso siamo in B1 e qualunque avversaria può riprenderti se molli un po’ la presa. Speriamo di godere presto di maggiore tranquillità nel corso della settimana, avendo una struttura fissa in cui poterci allenarci, e di migliorare in vista del primo derby stagionale. In casa dell’Altino, domenica prossima, sarà una sfida durissima contro una bella squadra, e servirà una prestazione di alto livello da parte nostra».

TABELLINO

Connetti.it Chieti: Gotti n.e., Ricchiuti, Maiezza (L) n.e., Torrese (L), Culiani (C) 9, Di Tonto, Spadoni 11, D’Angelo 8, Galiero 10, Giroldi 1, Micheletto 1, Lestini 19. All.: Giorgio Nibbio.

Givova Fiamma Torrese: Moretti (L), De Siano 10, Vujko 3, Tanzini n.e., Palladino, Vinaccia (C) 7, Facendola 7, Ferrieri, Sollo 14, Azzurro (L) n.e., Celotti n.e., Pernice n.e. All. Adelaide Salerno.