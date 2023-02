“Adolescenti al centro”, laboratori creativi per ragazzi a Sulmona

SULMONA – Fotografia, cinema, scrittura creativa e recupero scolastico. Queste le attività previste dai quattro laboratori del progetto “Adolescenti al centro” in partenza a Sulmona il prossimo 20 febbraio presso la sede del centro giovani Giò in Via dei Sangro, 6.

L’iniziativa rientra all’interno delle proposte elaborate per Agire In Rete, misura del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo lanciata lo scorso anno per promuovere la strutturazione di reti tematiche, laboratori sociali e percorsi di sviluppo comunitario.

Il progetto nasce dall’incontro di quattro realtà associative del territorio, Ginestra Subequana, PON Alumni Liceo, Voci e Scrittura e CIPA, che hanno condiviso l’obiettivo di offrire opportunità di incontro per i più giovani attraverso percorsi in cui sperimentare le tecniche delle diverse arti ed esprimere le proprie abilità e creatività. Si rivolge a una fascia d’età, quella degli adolescenti dagli 11 ai 15 anni, difficilmente raggiunta sul territorio da simili occasioni di confronto reale e non virtuale.

Nello specifico, il laboratorio “Tutti in posa”, realizzato in collaborazione con l’Accademia Sulmonese di Fotografia, affiancherà lezioni teoriche a esercitazioni pratiche, in cui si approfondiranno le varie tecniche della fotografia, il corretto utilizzo della luce, le funzioni principali degli apparecchi fotografici, le inquadrature e le regole di composizione. A conclusione del percorso è prevista l’organizzazione di una mostra con i lavori dei giovani partecipanti.

“Al Centro il Cinema” si propone di sensibilizzare i ragazzi al linguaggio della settima arte, grazie alla visione collettiva e alla discussione di opere che affrontano tematiche proprie della fascia di età a cui il progetto è rivolto, invitandoli a una fruizione consapevole e all’approfondimento delle varie fasi di produzione di un film.

“Idee e parole in libertà” sarà strutturato in tre diverse fasi, in cui verranno approfonditi i diversi stili narrativi, stimolando la creatività dei partecipanti e esercitando la competenze linguistiche, di ascolto e osservazione.

Con “StudiAmo Insieme”, infine, il progetto si propone di consolidare gli apprendimenti già acquisiti dai ragazzi in ambito scolastico, favorendo la circolazione di saperi comuni anche con interventi mirati al recupero di eventuali lacune, al fine di migliorare l’autonomia operativa e accrescere l’interesse nei confronti delle diverse materie.

Tutti i laboratori partiranno il prossimo 20 febbraio e si concluderanno nel mese di maggio osservando il seguente calendario: “Al Centro il Cinema” si svolgerà di lunedì; “StudiAmo Insieme” il lunedì, mercoledì e venerdì; “Tutti in posa” il martedì; “Idee e parole in libertà” il giovedì. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti dalle 15:00 alle 17:00.

È possibile iscriversi entro il 15 febbraio telefonando al numero 3206130263.