Concorso, “Niente scuse per la salute”: i vincitori della 2° edizione

Per il secondo anno consecutivo la Fondazione BCC della Valle del Trigno e l’Associazione Lory a colori ONLUS, hanno organizzato e promosso il Concorso Artistico per le scuole primarie e secondarie di Primo e Secondo Grado di Abruzzo e Molise dal titolo “Niente scuse per la salute”.

Il concorso invita gli studenti delle due regioni a cimentarsi nella produzione artistica di opere o di elaborati scritti e/o multimediali ed ha come obiettivo quello di portare i ragazzi del territorio a riflettere sul tema della salute e dell’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori. “Chi non ha tempo per la salute, dovrà trovare poi il tempo per la malattia”, il sottotitolo dell’iniziativa. Il concorso, recepito con entusiasmo dalle scuole, si è concluso con la premiazione dei vincitori sabato 14 aprile presso la Sala Conferenze della BCC della Valle del Trigno a San Salvo alla presenza di tantissimi studenti accompagnati dai loro professori e Dirigenti scolastici.

“Crediamo fermamente in un progetto come questo, teso a sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza che proteggersi da alcune malattie è possibile attraverso la prevenzione e le buone abitudini di vita”, queste le parole di Stefania Ciocca, referente del progetto per la BCC, che ha portato i saluti del Presidente della BCC Nicola Valentini.

La Fondazione BCC, rappresentata nel corso della premiazione dal dott. Livio Antenucci, ha deciso di portare avanti questo progetto per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della prima edizione, con l’intenzione di rafforzare la cultura della prevenzione. La fondazione BCC, senza scopo di lucro, si occupa da 2 anni di promuovere nel territorio lo sviluppo sociale, culturale, civile, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere la responsabilità sociale delle imprese.

A concludere l’Associazione Lory a colori Onlus nella persona del suo Presidente Monica Marinari che ha posto l’attenzione sul tema della prevenzione e dell’educazione a stili di vita corretti fin dalla giovane età sottolineando come l’Associazione è da sempre impegnata nella promozione della prevenzione e sensibilizzazione sui temi oncologici presentando anche la loro carta dei servizi che offre un sostegno concreto al malato ed ai suoi familiari.

Nella presentazione delle opere non sono mancati momenti toccanti, di forte commozione, che hanno evidenziato come i ragazzi siano stati davvero coinvolti nella realizzazione delle opere tanto da emozionare più volte con i loro lavori l’intera platea, come nel discorso di un ragazzo che da grande vuole fare il medico che racconta di come nel suo paese di origine il cancro non venga curato nel modo più efficace, oppure la lettura “Storia di Elisa” una lettera toccante in cui una immaginaria madre malata di cancro scrive ai propri figli. La differenza, ancora una volta, l’hanno fatta i giovani partecipanti, che ci hanno messo impegno e sostanza.

VINCITORI E LAVORI PREMIATI

PRIMARIA: pittura, disegno, scultura (anche in forma mista)

1°classificato: Classe 5° C dell’Istituto Comprensivo 2 San Salvo “Via Verdi”, docente referente Filomena Di Biase.

2° classificato: classe 1°B dell’istituto comprensivo 2 san salvo “Sant’Antonio”, docenti referenti Nadia Maria Di Falco – Antonella Vinciguerra.

3° Classificato: Classe 1°A dell’istituto Comprensivo 2 San Salvo “Sant’Antonio”, docenti referenti Nadia Maria Di Falco – Antonella Vinciguerra

SECONDARIA di 1° Sezione A: pittura, Disegno, Scultura (anche in forma mista)

1° Classificato: Greta Di Segni dell’istituto Comprensivo Rossetti di Vasto, docente referente Alessandra Minerva

2° Classificato: Lucrezia D’ercole dell’istituto Comprensivo Rossetti di Vasto, docente referente Alessandra Minerva

3° Classificato: Claudio Bordoni dell’istituto Comprensivo Rossetti di Vasto, docente Referente Alessandra Minerva

3° Classificato: Martina Tascone dell’istituto Comprensivo 1 “Salvo D’acquisto” di San Salvo, docente referente Sara Cardarella

SECONDARIA di 1° Sezione B: fotografia, Video, Web-Art

1° Classificato: Domenico Muratore-Ludovico Finamore dell’istituto Comprensivo Rossetti Di Vasto, docente referente Alessandra Minerva

2° Classificato: Ameti Jurgen dell’istituto Comprensivo Fedele Romani di Roseto degli Abruzzi, docente referente Simona Maravalle

3° Classificato: Angelica Gentile dell’istituto Comprensivo Fedele Romani di Roseto degli Abruzzi, docente referente Simona Maravalle

SECONDARIA di 2° Sezione A: pittura, Disegno, Scultura (anche In Forma Mista)

1°Classificato: Angela Lidia Iodice del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, docente referente Angela Ruberto

2°Classificato: Jannine Conti del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, docente referente Giuseppe Colangelo

3° Classificato: Alessia Spatocco del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, docente referente Angela Ruberto

3°Classificato: Gregory Espinal del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, docente referente Giuseppe Colangelo

SECONDARIA di 2° Sezione B: fotografia, Video, Web-Art

1° Classificato: Diana Karmanschi del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto, docente referente Giuseppe Colangelo

2° Classificato: Valerio Aquilano-Davide Di Silvio dell’istituto Istruzione Superiore Mattei di Vasto, docente referente Silvana Ottaviano

3° Classificato: Yowan Aliu Yamanca dell’istituto Istruzione Superiore Mattei di Vasto, docente referente Silvana Ottaviano

SECONDARIA di 2° Sezione C: poesia, Racconto, Prosìmetro

1° Classificato: Ludovica Piccirilli dell’istituto Istruzione Superiore Mattei di Vasto, docente referente Filena Farina

2° Classificato: Gabriella Di Stefano – Mariagrazia Lipartiti – Manuel Loreto – Sara Morelli – Chiara Panichelli – Ismaele Pedone – Greta Sauchelli dell’istituto Tecnico Statale Economico Palizzi di Vasto, docente referente Annamaria Mastrangelo

Premio speciale della BCC della Valle del Trigno “La Differenza scrive la vita” a Francesco per il suo impegno nella realizzazione di un’opera piena di colori e vita.