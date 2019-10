Concorso Miss Top International 2019, la presentazione a Pescara

PESCARA – Appuntamento con la bellezza il 22 settembre in Sala Consiliare del Comune. A partire dalle ore 18.00 il Sindaco di Pescara carlo Masci, l’Assessore al Turismo, Avv. Alfredo Cremonese e gli organizzatori del Concorso Miss Top International 2019 presenteranno alla Stampa l’evento, che si terrà a Villa Immacolata dal 22 al 26 ottobre e che vedrà presenti le 15 concorrenti provenienti da vari paesi del Mondo.

Seguirà una visita guidata al Museo delle Genti d’Abruzzo per le concorrenti, lo staff organizzativo formato dalla sig.ra.Olga Kremneva, presidente Miss TOP International Beauty Contest, la sig.ra Inna Grigoriadi, partner del Concorso in Italia, Direttrice rivista Italia Made in Italy , la fotografa Anna, la sig.ra Yana Pyadysheva, giornalista Fashion Look, il cameraman Konstantin Kolotov, il sig Vadim Petruchin, partner del Concorso, e gli ospiti Gaudenzio D’Angelo, Presidente del’AIS, Antonio Ianetti, Direttore Park Hotel Villa Immacolata, la dott.ssa Irene Usova, dellaGalleria dell’Arte Mosca, la cantante Elena Balashova, la sig.ra Tatiana Lapiuk, Rappresentante in Kiev e Luca Panunzio, Vice-Presidente dell’associazione.

Dopo la visita al Museo gli organizzatori realizzeranno uno shooting fotografico a Piazza Salotto, con le concorrenti a disposizione per 20 minuti per i fotografi accreditati dall’organizzazione per fare un servizio fotografico sulla città di Pescara