Concorso Fotografico Tonino Di Venanzio 2023: le premiazioni

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – Anche quest’anno il Premio Tonino Di Venanzio celebra il talento fotografico con il suo prestigioso concorso nazionale, attirando l’attenzione di numerosi fotografi provenienti dall’Abruzzo e da ogni parte d’Italia.

I vincitori dell’edizione 2023 provengono da diverse località, tra cui Bussi sul Tirino, Loreto Aprutino, Penne, Sulmona, nonché da città come Genova, Livorno e Torino.

La serata di premiazione si terrà Sabato 9 dicembre alle ore 17 a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Nella suggestiva cornice della Sala Ammirati in piazza Cesarone, saranno svelati i nomi dei talentuosi vincitori.

Due le categoria in gara a cui si aggiunge un premio speciale.

“Abruzzo che sopresa!”, la sezione dedicata al nostro territorio regionale raccontato in mille sfumature e prospettive diverse. C’è poi il “Tema Libero” che lascia spazio alla libertà di espressione dei fotografi: ritratto, paesaggio, still-life, macro, street, ecc.

Novità di quest’anno è il premio speciale “Attitudine Smart” destinato alle opere realizzate con smartphone, per sottolineare l’importanza della fotografia che si avvale anche di questo tipo di dispositivi. Catturare momenti unici e trasformare soggetti comuni, in opere d’arte, questa è la sfida.

Il concorso fotografico a San Valentino è il primo dei grandi eventi proposti all’interno del Premio Tonino Di Venanzio che proseguiranno con la Pescara Photo Week.

Un appuntamento di riferimento per il mondo culturale nazionale che vuole promuovere la creatività e l’amore per la fotografia. Convegni, mostre, workshop: una serie di iniziative animeranno l’Aurum dal 13 al 20 dicembre.

Il Premio di fotografia Tonino Di Venanzio 2023 è una manifestazione riconosciuta FIAF, promossa da Di Venanzio Optical in collaborazione con l’associazione Tonino Di Venanzio e il contributo di Kador, con l’Alto Patrocinio di Regione Abruzzo, i Patrocini di Città di Pescara Assessorato Cultura e Comune San Valentino in A. C.