Concorso Fidas “I giovani e il dono del sangue”: la premiazione a Pescara

Appuntamento per sabato prossimo 25 maggio nella sala Consoli dell’ospedale civile. Il concorso è giunto alla sua ottava edizione

PESCARA – Si terrà sabato 25 maggio alle ore 16.30, nell’Aula Magna “Consoli” dell’ospedale civile di Pescara (Ala Sud – 1° piano), la premiazione dell’ottava edizione del Concorso scolastico Fidas “I giovani e il dono del sangue”.

Il concorso, promosso dall’associazione Fidas Pescara, è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, per diffondere tra i ragazzi la cultura della donazione del sangue quale alta espressione di solidarietà e condivisione dei bisogni della collettività.

La cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre sezioni (testi, disegni ed elaborati artistici) rappresenta l’apice del grande lavoro svolto durante tutto l’anno dai volontari Fidas, dai docenti e dagli studenti. Tutti i lavori in gara hanno come tema la donazione del sangue. Una commissione per ciascuna sezione, appositamente costituita da esperti qualificati, ha effettuato la valutazione degli elaborati per la scelta dei vincitori che riceveranno premi belli e utili. In più, verranno premiate le tre scuole con il maggior numero di studenti donatori di sangue.

All’evento, insieme a scolaresche, docenti e volontari, saranno presenti il manager della Asl Armando Mancini e la presidente Fidas Anna Di Carlo, il direttore del dipartimento di Medicina trasfusionale Patrizia Accorsi e il responsabile del Coordinamento regionale Sangue Pasquale Colamartino.

“Questo premio, divenuto sempre più ampio e importante, è un riconoscimento alla volontà e al talento che tributiamo con riconoscenza a questi giovani dal cuore grande”, afferma la presidente Di Carlo, “lavorare con loro è fondamentale e Fidas lo fa da anni con dedizione, chiedendo a studenti e insegnanti di impegnarsi per divulgare la donazione di sangue. I ragazzi si rendono così protagonisti di un gesto civile e altruistico, capace di salvare ogni giorno vite umane”.