Concorso “Christmas Inside 2020”: la cerimonia di premiazione

Frank William Marinelli, Coordinatore Nazionale della Federazione Cori Italiani Chorus Inside:“Chieti: punto di riferimento della coralità mondiale”

CHIETI – Un grande evento internazionale si è celebrato a Chieti dove si è svolta la prestigiosa premiazione del Concorso Internazionale “Christmas Inside” organizzato dalla Federazione Cori Italiani Chorus inside per la prima volta in edizione virtuale con le performance trasmesse da 13 Paesi.

Il Concorso ha registrato la partecipazione di migliaia di coristi provenienti da ben 13 nazioni: Italia, Russia, Ucraina, Biellorussia, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Bulgaria, Brasile, Cuba, Colombia e Indonesia, che hanno fatto della città di Chieti una vera e propria capitale della coralità internazionale.

La Cerimonia di premiazione si è svolta nella sede della Federcori a Chieti ed è stata condotta dal Coordinatore Nazionale della Federazione Frank William Marinelli e dalla Responsabile del Dipartimento Esteri Karolina Vycaite.

La Federazione Cori Italiani Chorus Inside è da anni attiva nell’ambito dell’organizzazione di grandi eventi corali ed ogni anno propone il Festival Internazionale per Cori e Vocalist nel Teatro Marrucino di Chieti, portando in città flussi imponenti di coristi provenienti da tutto il mondo.

Il Coordinatore Nazionale Marinelli ha dichiarato: “ci auguriamo al più presto di tornare ad organizzare i nostri festival e concerti dal vivo. Quando l’emergenza sanitaria sarà superata, mi attiverò da subito per riportare il Festival Internazionale di Musica Corale a Chieti”.

Ricordiamo che questa importante realtà ha sede a Chieti e che in Abruzzo sono associati alla Federazione Chorus Inside 137 cori, circa 5.000 coristi. Conclude Marinelli: “Le tantissime adesioni al concorso sono il segno che la coralità è viva e cerca di resistere nonostante il momento difficile che stiamo affrontando, l’intento del concorso virtuale è stato quello di dare continuità alle attività corali, coltivare la speranza della ripresa e il ritorno alla normalità, offrendo un contesto altamente qualilicato in cui condividere lo spirito di amicizia e fratellanza corale”.

Per il Concorso “Christmas Inside 2020” abbiamo nominanto 5 membri della Giuria di assoluto prestigio internazionale attribuendo ad ogni coro partecipante un riconoscimento per l’impegno e la volontà manifestata nonostante le oggettive difficoltà affrontate per l’emergenza sanitaria” ha dichiarato il Presidente del Concorso e della Federazione Davide Recchia. Quale Direttore Artistico e Presidente della Giuria è stato incaricato il M° Pasquale Veleno, ed i restanti membri nominati: M° Paola Ciolino (Italia), M° Francesco Corrias (Italia), M° Lev Kontorovich (Russia), M° Marina Balyanskaya (Russia).