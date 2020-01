Concorsi pubblici Abruzzo: i bandi non scaduti al 13 gennaio 2020

Nuovi concorsi pubblici in Abruzzo per vari profili. I posti di lavoro disponibili, fonti e scadenze dei bandi relativi del 13 gennaio 2020

Questa articolo è dedicato a chi cerca lavoro nel settore pubblico in Abruzzo. Vi si possono trovare tutti gli ultimi concorsi pubblici attivi in Regione. Per ciascuno di essi, tra parentesi, sono indicate le fonti dove poter reperire il testo completo del bando e la relativa scadenza..

UNIVERSITA’ DI TERAMO – Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, per varie facolta’ (G.U n. 99 dl 17.12.2019; scadenza 16.01.2020)

ASL DI PESCARA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (G.U.n. 102 del 27.12.2019; scadenza 26 .01.2020)

ASL DI PESCARA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (G.U. n. 102 del 27.12.2019; scadenza 26 gennaio 2020)

COMUNE DI PIZZOFERRATO – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 33,33% (G.U. b. 103 del 31 dicembre 2019; scadenza 30.01.2020)

ASL DI TERAMO – Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C. Oncologia (G.U. n. 103 del 31.12.2019; scadenza 30.01.2020)

ASL DI TERAMO – Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C. Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo (G.U. n. 103 del 31.12.2019; scadenza 30.01.2020)

ASL DI TERAMO – Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C. Centro di salute mentale CD-RP Giulianova.(G.U. n. 103 del 31.12.2019; scadenza 30.01.2020)

ASL DI TERAMO – Conferimento dell’incarico di direttore medico dell’U.O.C. Centro di salute mentale Torre del Cerrano (G.U. n. 103 del 31.12.2019; scadenza 30.01.2020).

ASL DI TERAMO – Conferimento dell’incarico di direttore dell’U.O.C. Patologia clinica (G.U. n. 103 del 31.12.2019; scadenza 30.01.2020).