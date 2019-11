Concorsi pubblici Abruzzo: i bandi non scaduti al 4 novembre 2019

Nuovi concorsi pubblici in Abruzzo per vari profili. I posti di lavoro disponibili, fonti e scadenze dei bandi relativi del 4 novembre 2019

Questa articolo è dedicato a chi cerca lavoro nel settore pubblico in Abruzzo. Vi si possono trovare tutti gli ultimi concorsi pubblici attivi in Regione. Per ciascuno di essi, tra parentesi, sono indicate le fonti dove poter reperire il testo completo del bando e la relativa scadenza.

COMUNE DI RAIANO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato. (Gazzetta Ufficiale n.80 del 08-10-2019; scad. 7 novembre 2019)

COMUNE DI SULMONA – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.(Gazzetta Ufficiale n.80 del 08-10-2019; scad. 7 novembre 2019)

COMUNE DI TORTORETO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (Gazzetta Ufficiale n.80 del 08-10-2019; scad. 7 novembre 2019)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L'AQUILA: Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della U.O.C. extra-ospedaliera di psichiatria adulti-CSM, disciplina di psichiatria(Gazzetta Ufficiale n.80 del 08-10-2019; scad. 7 novembre 2019)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE PESCARA – Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, varie discipline Gazzetta Ufficiale n.80 del 08-10-2019; scad. 7 novembre 2019)

COMUNE CASTEL DI SANGRO – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (Gazzetta Ufficiale n.82 del 15-10-2019; scad. 15 novembre 2019)

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (Gazzetta Ufficiale n.83 del 18-10-2019; scad. 17 novembre 2019)

UNIVERSITA’ DELL’AQUILA – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento 1. (Gazzetta Ufficiale n.84 del 22-10-2019; scad. 21 novembre 2019)

COMUNE DI RAIANO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.(Gazzetta Ufficiale n.84 del 22-10-2019; scad. 21 novembre 2019)

COMUNE DI TOLLO – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 66,67% ventiquattro ore settimanali, area amministrativa (Gazzetta Ufficiale n.84 del 22-10-2019; scad. 21 novembre 2019).

COMUNE DI SAN SALVO: Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (Gazzetta Ufficiale n.85 del 25-10-2019; scad. 24 novembre 2019)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del centro di microscopie, a tempo indeterminato. (GU n.86 del 29-10-2019; scad.28 novembre 2019).