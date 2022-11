Concorsi per Specialista Amm.vo e Tecnico in Abruzzo: cosa sapere

REGIONE – In esecuzione del Decreto del Direttore n. 2569 del 10/11/2022 la Regione Abruzzo sul suo portale ufficiale informa che per l’avviso di Selezione per la formazione di due graduatorie utili all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di personale di categoria D con profilo “Specialista Amministrativo” e “Specialista Tecnico”, sono stati estesi i requisiti specifici per l’accesso come segue:

“Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici: Laurea di primo livello (L) (Laurea “triennale”), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Giurisprudenza, o Scienze Politiche, o Scienza dell’Amministrazione o Economia e Commercio o titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente.

Con lo stesso decreto è stata stabilita l’estensione del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, per cui la nuova scadenza è fissata alle ore 23:59 del 21/11/2022.