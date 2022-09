Concerto dei Paintbox e Durga Mc Broom a Pescara per la solidarietà

PESCARA – In un momento difficile dal punto di vista economico per molte famiglie, l’Associazione Alda e Sergio ha promoso un evento finalizzato a raccogliere donazioni da destinare ai progetti nati per migliorare la qualità della vita di minori oggetto di disagio sociale; lo ha fatto ricorrendo alla buona musica, quella dei Paint Box e della vocalist storica del mitico gruppo britannico, Durga Mc Broom. La band è vicina da tempo all’associazione e per il secondo anno si esibirà di nuovo, lunedì 5 settembre al Teatro d’Annunzio dalle ore 21.15.

“Con questo evento tributo ai Pink Floyd – ha detto questa mattina in conferenza stampa l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – si raggiungono obiettivi molto importanti perché attraverso una serata di spettacolo si raccoglieranno fondi utili per una causa giusta e significativa. Veniamo fuori da una pandemia e vi è in corso una guerra, ma nonostante questo vi sono persone, come gli amici dell’Associazione Alda e Sergio, che sono molto motivate nell’aiutare le famiglie e le persone con fragilità. Questo non poteva non coinvolgerci come amministrazione, anche perché l’associazione già da tempo aiuta e accompagna persone con difficoltà”.

“Lunedì avremo il piacere di sentire la squillante voce di Durga Mc Broom, vera madrina della manifestazione. Il nostro progetto è già iniziato prima dell’estate – ha sottolineato Massimo Parenti, presidente dell’Associazione Alda e Sergio – quando, interpellati dalla locale Caritas abbiamo incontrato un gruppo di bambini provenienti dall’Ucraina, nulla di particolare se non fosse per lo status dei bambini. Oltre alle cattiverie della guerra questi bambini sono infatti sordomuti! Ci siamo dati da fare e oltre al gruppo dell’A.I.T. che comprende i volontari, le psicologhe, il dentista, il pediatra, il chirurgo, l’osteopata, le insegnanti, il mago, siamo riuscite a cooptare due giovani signore ucraine in Italia (a Pescara) da circa 10 anni, ormai padrone di entrambe le lingue, ma soprattutto la conoscenza e l’aiuto di una madre ucraina che ha messo a disposizione la conoscenza della “lingua dei segni”, quella ucraina. Veramente abbiamo tanto entusiasmo nel vivere i momenti con questi bambini. Ma il progetto interessa il territorio con le sue tante sfaccettature di disagio, interessa l’ambiente scolastico, la vita quotidiana e noi siamo pronti a “dare””.

“Sono molto felice dell’interesse che stiamo registrando intorno a questa manifestazione – ha affermato il vicepresidente dell’Associazione Alda e Sergio, Gino Iachini – ci stanno giungendo per la prima volta diverse richieste dalle regioni circostanti, in particolare dalle Marche. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare, perché credo che queste siano le occasioni migliori per dare un contributo ascoltando ottima musica”.