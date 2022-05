Il concerto della “Gold Fingers Guitar Orchestra” si terrà il 20 maggio presso la Sede Sociale di Camminando Insieme

CHIETI – L’Associazione Camminando Insieme Aps, presieduta da Frank William Marinelli, organizza il Concerto dell’Orchestra dei Giovani Chitarristi diretti dal M° Vincenzo Tano, si terrà Venerdì 20 Maggio 2022 ore 17:30 presso la Sede Sociale di Camminando Insieme Aps in Via Muzii. n. 6 Chieti. Presenta la socia Rosalia Pedone del Laboratorio di Letture For Ever dell’Associazione.

L’orchestra si chiama “Gold Fingers Guitar Orchestra” è nata nel 2015 all’interno della classe di chitarra della scuola media “G.Chiarini” di Chieti diretta dal docente di chitarra Vincenzo Tano. Nel corso della sua attività si è esibita in numerosi concorsi musicali tra i quali il concorso musicale internazionale “ Mercatali” di Gorizia dove ha conseguito il terzo premio e il concorso musicale internazionale di Bergamo “Estudiantina bergamasca” di Bergamo dove ha conseguito il primo premio assoluto 100/100 negli anni 2016 e 2017. Oltre all’attività orchestrale i componenti si esibiscono anche in brani solistici e ensemble dal duo in poi. L’ultima apparizione dell’orchestra è avvenuta il 14 maggio 2022 nel concorso musicale “città di Penne” dove ha ottenuto il primo premio assoluto 99/100.

L’evento è inserito nell’ambito della manifestazione del Maggio Teatino 2022 del Comune di Chieti.

L’Associazione Camminando Insieme Aps ha organizzato appuntamenti molto partecipati negli ultimi mesi: la Conferenza sulla Processione del Venerdì Santo di Chieti, la mostra Fare Insieme alla Bottega d’arte curata dal Laboratorio di Pittura e poi l’incontro culturale “Chieti si tinge di giallo con la presentazione del libro Psicorondò curata dal Laboratorio di Letture For Ever.

L’evento è a ingresso libero nel rispetto delle normative vigenti.

Commenta il Presidente Marinelli: “Il Concerto è un connubio tra musica e giovani. Dopo eventi storici, artistici e letterari non poteva mancare un appuntamento musicale, proseguiamo rafforzando le collaborazioni con le altre realtà del territorio”.