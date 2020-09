Concerto dell’orchestra “Adriana Lecouvreur” a Chieti: ecco quando

CHIETI – Sabato 19 Settembre, dalle ore 21, si terrà il concerto dell’orchestra “Adriana Lecouvreur ” nella prestigiosa cornice di Palazzo Lepri a Chieti. L’evento, promosso dalla Famiglia Francescana d’Abruzzo e dall’associazione Nuovo Canto popolare della Majella, si svolge all’interno del Festival del Creato, giunto alla sua V edizione.

Dopo un cartellone di incontri in presenza e online che si svolgeranno nell’arco della giornata e che prevedono la partecipazione di studiosi, docenti universitari e autorità religiose, l’appuntamento serale vedrà protagonisti i musicisti dell’orchestra (Vincenzo Napoleone, Elena Mashkova, Francesco Negri, Augusto D’Incecco, Martina Catena, Ioana Mocan, Erica Loiacono, Alessandra Terra, Benedetta Masciulli, Federico Orlando, Pierpaolo Catena) e il soprano Chiara Tarquini che saranno diretti dal maestro Ernani Catena (curatore anche degli arrangiamenti orchestrali e vocali).

“Per amor del mio sogno” è il titolo del concerto, che sarà incentrato sulle più belle romanze di Francesco Paolo Tosti, in lingua italiana e straniera, per omaggiare il compositore ottocentesco originario di Ortona, la cui musica è ancora diffusa ed eseguita in tutto il mondo.

L’ingresso è gratuito, ma – nel rispetto delle regole anti-Covid- su prenotazione.