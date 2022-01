Sulmona, rinviato il concerto degli Of New Trolls: la nuova data

La serata in sostegno del Distretto Sanitario Valle Peligna-Alto Sangro si terrà al Teatro Comunale il 24 aprile anzichè il 4 gennaio

SULMONA – É stato rinviato al 24 aprile 2022 il concerto degli Of New Trolls originariamente programmato per martedì 4 gennaio 2022, alle ore 21, al Teatro comunale di Sulmona (L’Aquila). L’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, in seguito alle notizie dell’aumento dei contagi del Covid-19 e sentito anche il parere delle autorità competenti, ha ritenuto opportuno rinviare la serata con la formazione guidata dai membri fondatori Gianni Belleno e Nico Di Palo.

“Riteniamo che la prevenzione e la salute del pubblico siano in questo momento prioritari”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, Vincenzo Bisestile, “Anche la band è stata d’accordo e per questo motivo è stata scelta la nuova data a domenica 24 aprile 2022”.

Il concerto, promosso dall’Associazione Culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, in collaborazione con il Comune di Sulmona nell’ambito del cartellone degli spettacoli natalizi, è stato organizzato per sostenere il progetto “Una colonna sonora per la vita” a sostegno del distretto sanitario Valle Peligna – Alto Sangro. L’obiettivo è acquistare un ecografo di ultima generazione da destinare al distretto sanitario di Sulmona e da rendere disponibile per l’utenza della Valle Peligna e Alto Sangro.

Restano validi per il concerto del 24 aprile i posti a sedere già prenotati (Per informazioni si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com). Inoltre mercoledì 5 gennaio l’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” procederà all’estrazione dei numeri della lotteria di beneficenza 2021.