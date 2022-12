Concerto di Natale della Fidas Teramo: il programma 2022

TERAMO – Torna l’appuntamento con il tradizionale concerto di Natale organizzato dalla Fidas Teramo, l’associazione dei donatori di sangue. Martedì 20 dicembre, alle ore 18:30, nell’aula convegni dell’ospedale “G. Mazzini” di Teramo (secondo lotto), si esibiranno gli studenti del Liceo Musicale “M. Delfico” di Teramo. L’ingresso è libero ed è aperto ai donatori, ai loro familiari e all’intera cittadinanza: “Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri e per ribadire l’importanza della donazione del sangue anche durante le feste di fine anno – dichiara la presidente della Fidas Teramo, Gabriella Di Egidio – quando gli impegni e le cose da fare sono tanti, ma non dobbiamo dimenticarci di chi soffre e ha bisogno di cure per cui è indispensabile l’aiuto solidale di tutti noi”.

L’organico del coro e dell’orchestra del Liceo Musicale “M. Delfico” è costituito da circa 50/60 elementi che negli scorsi anni si sono esibiti in diverse manifestazioni e concerti. Il repertorio che verrà proposto è costituito da brani di autori e generi diversi.

PROGRAMMA

CORO

“O Sacrum Convivium “di Luigi Molfino

“Michelle” di Beatles arr. Ciro Caravano

“Adeste Fideles” arr. M. Ozbic

“Va Pensiero” di G. Verdi

“White Christmas” di Irving Berlin arr. Marmo S. Alexander

ORCHESTRA

“In un mercato Persiano” di Albert William Ketelbey

“Danza dei mirlitons“ di P. Tchaikovsky

“Arabian dances” di Roland Barrett

“Danza ungherese” di J. Brahms

“Moment” di Ennio Morricone

“Allelujah” di L. Cohen arr. E. Palladini

“All I Want for Christmas” di M. Carey arr. E. Palladini