Lanciano, il Concerto di Natale “Le favole sospese” rinviato a gennaio

Il concerto si sarebbe dovuto tenere il 18 dicembre nella Chiesa di Sant’Antonio ma un artista é in quarantena. Da definire la nuova data

LANCIANO – La Progetto Etiopia Onlus rende noto che il concerto previsto per sabato 18 dicembre a Lanciano, col Coro della Virgola diretto da Pasquale Veleno, sarà rinviato a gennaio (data da definire). Purtroppo un artista coinvolto è in quarantena. Il presidente della onlus Angelo Rosato afferma: “dobbiamo e vogliamo rispettare la normativa vigente in tema anti Covid. Ma la solidarietà non si ferma. Siamo già a lavoro per recuperare questo importante appuntamento”. Info sulla onlus sono disponibili sul sito www.progettoetiopiaonlus.com e sulla relativa pagina Facebook.