Concerto dei Gemelli Diversi a Montesilvano: ecco quando

Domenica 24 luglio il duo sarà protagonista alla Spiaggia libera Jovabeach di Montesilvano dalle ore 21.15 con ingresso gratuito

MONTESILVANO – Prosegue l’estate dei concerti a Montesilvano. Dopo quello di venerdì al Teatro del Mare con Ron protagonista, nuovo appuntamento al tratto di spiaggia libera Jovabeach con il concerto dei Gemelli Diversi. Dalle ore 21 il live sarà a ingresso gratuito nell’ambito dell’evento “Sunset Experience” Festival. Il duo sarà in concerto nei prossimi giorni per il Summer Tour 2022. Sarà protagonista il 26 luglio al Giffoni film festival quindi il 29 al CocaCola Paestum quindi il 30 a Ladispoli e il 31 al Club Kalazul di S. Lorenzo Marina (RC) mentre il 2 agosto a Sammichele di Bari. Formatosi nel 1998 a Milano il gruppo è attualmente formato da Thema e Strano mentre fino al 2013 con loro c’erano anche il rapper Grido e il dj Thg o meglio conosciuto come Takagi. Nel mese di luglio hanno pubblicato il brano “Vero” con videoclip qui di seguito disponibile.

Tra i brani più conosciuti dal pubblico troviamo la rivisitazione del brano dei Pooh “Dammi solo un minuto” ribattezzato “Un attimo ancora”, quindi “Mary” tratto dall’album Fuego così come “Tu no”, “…tu corri”. Mentre dall’album Reality show ricordiamo “Fotoricordo” così come da Tutto da capo il singolo “Per farti sorridere”.