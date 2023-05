Concerto di Anna Tatangelo alla Villa Comunale di Chieti

Sabato 27 maggio alle 21 alla Villa Comunale si recupera la data del concerto slittato per il maltempo e dedicato alla città, ingresso gratuito

CHIETI – Si svolgerà questo sabato il concerto pubblico di Anna Tatangelo programmato in occasione della festa di San Giustino e rinviato a causa delle avverse condizioni meteo. Tutto è pronto per accogliere una delle voci più belle e potenti della canzone italiana, che arriverà a Chieti con il suo tour nazionale e si esibirà nella piazza della Villa dalle 21 in poi.

“Si svolgerà finalmente un concerto a cui teniamo molto, perché apre una stagione di eventi belli e importanti – così il vicesindaco e assessore agli Eventi e Turismo, Paolo De Cesare – Non solo evento di punta del Maggio Teatino, che ha vissuto, per gli eventi già avviati, una stagione purtroppo accidentata per via della pioggia, ma anche l’inizio di una programmazione estiva che vedrà in città tante star internazionali, due già annunciate per metà luglio, quali Madame e Mika, perché siamo convinti che la presenza di tanti e tali nomi facciano da volano all’economia della città e siano capaci non solo di alimentare il comparto turistico e culturale, ma anche quello commerciale della città, com’è accaduto l’anno scorso con il boom di presenze che abbiamo registrato. Il concerto doveva coronare i festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, che abbiamo voluto celebrare con un evento importante, garantendo un intrattenimento di qualità, ma che non gravasse sul bilancio dell’Ente viste le delicate condizioni del Comune di Chieti. Questo sarà possibile grazie a un accordo di sponsorizzazione con il Consorzio del centro commerciale Megalò. Fra pochi giorni avremo così a Chieti un’artista celebre del panorama musicale nazionale, una garanzia, la sua voce, che ha più volte spiccato a Sanremo e che è una delle più belle e anche virtuose del nostro panorama melodico, in cui è approdata da quando era giovanissima”.

Prescrizioni. Divieto di introdurre, consumare e somministrare bevande in contenitori di vetro e lattine: è quanto prevede l’ordinanza per il concerto di Anna Tatangelo: dalle ore 17 del 27 maggio, per l’intera area del centro storico, e fino a conclusione degli eventi, è “vietato introdurre, consumare e/o somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine nonché vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, ove anche dispensate da distributori automatici”.