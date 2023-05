“L’odore del selvatico”, presentazione del libro a Tagliacozzo

Tagliacozzo Sport e Turismo di Montagna APS organizza la presentazione della prima opera editoriale della guida di montagna Ercole Wild

TAGLIACOZZO – Sabato 27 maggio alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo si terrà la presentazione dell’opera editoriale L’odore del selvatico della guida certificata Ercole Wild. Insieme all’autore, guida regionale accreditata e guida internazionale UIMLA, interverrà l’editore Antonio Socciarelli (Edizioni Kirke), alle letture Giuseppe Ippoliti e alle musiche Pierpaolo Battista.

L’Odore del Selvatico è prefato da Stefano Ardito, alpinista e giornalista di montagna e postfato da Domenico Bumbaca psicologo e psicoterapeuta. Entrambi amici personali dell’autore a rimarcarne lo spessore sia professionale che umano declinati in ogni attività di accompagnamento alla scoperta delle selvagge montagne d’Abruzzo.

L’Odore del selvatico racconta le sensazioni e le emozioni che rimangono addosso, come l’odore appunto, dopo un’esperienza con Madre Natura. È avere la montagna dentro, a ogni passo. È un modo di essere e di vivere che accompagna sempre per donare un respiro nuovo a qualsiasi momento della vita quotidiana.

L’Odore del selvatico, nasce come “diario di bordo” cresciuto negli anni in un’osmosi che unisce la guida, con il territorio e con le persone che ha accompagnato. La capacità descrittiva, che nell’opera di narrativa investe il campo delle sensazioni e delle percezioni è amplificata degli innumerevoli feedback che l’autore ha grazie a una perfetta padronanza dei mezzi social, sia esso il sito web, la pagina facebook, il profilo instagram, le newsletter.

E a ciò si unisce una perfetta conoscenza del territorio che risale alla sua infanzia e alle sue passioni più genuine.

La opera editoriale L’odore del Selvatico di Ercole Wild è in un formato agile (12×17 cm), economico (€ 10,0) e contenuto (96 pg) che la rendono ideale per l’escursionista appassionato di lettura, sia in cammino che a casa. Ma non solo!

La parola all’autore di L’odore del Selvatico e agli organizzatori della presentazione.

Ercole Wild – autore L’Odore del selvatico: “L’Odore del Selvatico nasce da un mio diario di bordo che leggo sempre alle persone che accompagno e che fa crescere in me la consapevolezza che i veri valori sono al passo con la natura e con fruizione dell’ambiente sana e responsabile”.

Alessandro Marcelli – Presidente Tagliacozzo Sport e Turismo di Montagna APS: “Perseguiamo gli scopi statutari associativi anche con eventi culturali come questo che vede protagonista uno dei professionisti della montagna nella nostra regione che ci è di ispirazione”.

Massimiliano Orsini – referente Gruppo CAI Tagliacozzo: “Il mio andare in montagna unisce alle performance atletiche anche attenzione e sensibilità al lato scientifico e al lato narrativo che nell’Odore del Selvatico è declinato al meglio”.

La presentazione di L’odore del selvatico è organizzata da Tagliacozzo Sport e Turismo di Montagna APS coadiuvata dal Gruppo CAI Tagliacozzo. L’accesso nella Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo sabato 27 maggio alle ore 17.30 è possibile fino ad esaurimento posti.