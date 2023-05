Anna Tatangelo in concerto a Chieti per la Festa di San Giustino

La cantante si esibirà domani giovedì 11 maggio alle ore 21.30 alla Villa Comunale di Chieti con ingresso libero

CHIETI – Giovedì 11 maggio alle ore 21.30 presso la Villa Comunale di Chieti concerto di Anna Tatangelo, ingresso gratuito. La cantante si esibirà in occasione della Festa di San Giustino salvo condizioni metereologiche avverse. L’evento è stato inserito nel programma 2023 del Maggio Teatino. Nella scaletta i principali brani della sua 20ennale carriera dove ha ottenuto importanti riconoscimenti. La ricordiamo nel concerto del 9 luglio 2019 quando si è esibita al piazzale stazione di Pescara Porta Nuova in occasione della chiusura della festa in onore di San Cetteo. Nell’occasione questa è stata la sua scaletta:

Gocce di cristallo

Essere una donna

Ragazza di periferia

Perdona

Colpo di fulmine

Le nostre anime di notte

Tutto ciò che serve

Un nuovo bacio

Quando due si lasciano

Averti qui

Chiedere scusa

Tra gli ultimi singoli ricordiamo quello dell’anno scorso con Beva in “Sangria” e nel 2021 con “Serenata” e “Guapo” dove ha collaborato con Geolier, brano che su Youtube ha raggiunto 21 milioni di visualizzazioni. Dal 28 aprile a Nova Gorica è partito il suo Tour 2023 che lo ha portata a Vasanello, Luzzi, Vibo Valentia e questa sera a Cirò Martina. Per gli appassionati ricordiamo che tornerà in Abruzzo il prossimo 18 agosto quando sarà live a Montesilvano.