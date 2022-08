“La stada del sole”, concerto all’alba a Roseto il 14 agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un concerto all’alba nel segno della solidarietà nella splendida cornice di Porto Rose. È quello che si svolgerà domenica 14 agosto, alle 5.30, a Roseto degli Abruzzi. La bella iniziativa, organizzata da “Roseto Turismo” con il supporto dell’Amministrazione Comunale, servirà per raccogliere fondi per il piccolo Gabriele e per sensibilizzare la cittadinanza in merito alla malattia contro cui il piccolo, che ha solo 5 mesi, lotta da quando è nato: il “nefroblastoma bilaterale di Wilms”.

Sua mamma e suo padre, per stargli vicino, hanno dovuto lasciare per un po’ Roseto degli Abruzzi e portare il piccolo Gabriele all’Ospedale Gaslini di Genova, dove dei bravi dottori lo stanno curando. Anche il fratellino, che ha due anni e mezzo, vuole molto bene a Gabriele, ma si è dovuto separare temporaneamente da loro in modo che mamma e papà possano dedicarsi a lui.

Per sostenerli, quindi, l’associazione “Roseto Turismo” ha organizzato il concerto all’alba, dal titolo “La Strada del Sole”, nella splendida cornice del Porto Rose. Un evento che coniuga musica, danza e solidarietà grazie all’esibizione del “Sunrise Trio”, di Cristiana Vagnozzi e del maestro Paolo D’Agostino.

Un evento gratuito, con la possibilità di donare qualcosa per raccogliere fondi per Gabriele. Già molto è stato raccolto grazie al supporto di diverse attività commerciali che sponsorizzano l’evento, ma in occasione del concerto tutti avranno modo di contribuire.