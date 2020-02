Concerti Aperitivo all’Aurum di Pescara: il programma 2020

PESCARA – Un programma di incontri musicali che mette al centro artisti di pregio, per una proposta di qualità che l’amministrazione comunale ha voluto sostenere all’insegna del rilancio culturale della città. I “Concerti Aperitivo” all’Aurum tornano da sabato 22 febbraio, quando la sala Flaiano ospiterà L’Officina della Musica Vocal Ensemble (che si esibirà su musiche di Battisti) e, a seguire, l’ArmoniEnsemble che eseguirà un programma di musiche di Gottschalk, Brahms, Ghidoni, Pitombeira e Chaaturjan. Il cartellone dei Concerti-Aperitivo proseguirà il 29 febbraio con l’esibizione di Maurizio Di Fulvio, Giuseppe Continenza e Simona Capozucco, preceduti da Carmen De Pasquale e Francesca Lavagnini. Gli altri appuntamenti sono fissati per domenica Primo marzo con Antonio Tinelli e Giuliano Mazzoccante (preceduti dallo Young Clarinet Ensemble); le altre date all’Aurum sono quelle dell’8, 21, 22 e 29 marzo.

Nella presentazione di questa mattina a Palazzo di città il direttore dei Concerti-Aperitivo, Maurizio Di Fulvio, ha sottolineato come “la proposta artistica abbia voluto privilegiare le realtà musicale del territorio che negli ultimi anni ha conquistato un indubbio prestigio ben oltre i confini regionali. Crediamo che l’offerta di spettacolo debba assolutamente essere destagionalizzata perché Pescara, per le caratteristiche che ha, può essere un punto di riferimento per il pubblico sia del jazz che della classica, passando anche per i generi più leggeri”.

L’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, ha affermato che “questa manifestazione è un altro tassello su cui costruire il rilancio culturale della nostra città che su questo fronte intende investire da qui ai prossimi anni su iniziative di qualità”.

Erano presenti questa mattina anche i consiglieri comunali Berardino Fiorilli e Zaira Zamparelli. Fiorilli ha tenuto a evidenziare la gratuità dell’accesso ai concerti, segno della volontà dell’amministrazione di aprire a tutti i cittadini gli eventi di musica e cultura. Per Zaira Zamparelli la location degli appuntamenti musicali è di assoluto prestigio e di indubbia suggestione; oltretutto testimonia la volontà di non creare compartimenti stagni, ma di estendere gli eventi di qualità su tutto il territorio cittadino.