L’Aquila, Comunità 24 luglio: il 6 ottobre l’inaugurazione della sede

L’Associazione di volontariato ritorna nel suo storico spazio in via Beato Vincenzo

L’AQUILA – Dopo oltre 9 anni, la Comunità 24 luglio ritrova la sua sede originale in via Beato Vincenzo, 1 – nel quartiere Santanza, a pochi passi dalla Rotonda. Uno spazio che ha segnato la storia di questa associazione di volontariato che svolge prevalentemente attività con i disabili, e che afferma con la sua azione una serie valori – il fare comunità, lo stare insieme, l’orizzontalità, l’autonomia, la possibilità per tutti di trovare un proprio spazio e di ricevere aiuto e supporto – vitali per una città che si sta ricostruendo non solo materialmente.

Sabato, ci sarà l’inaugurazione ufficiale alle 16.30, tra musica e arti grafiche: nel parterre allestito in sede si esibiranno il gruppo folk dei Vitivinicola e la Banda Musicale dell’Aterno.

A fare gli onori di casa il presidente Gaspare Ferella.

L’associazione propone servizi quali il centro diurno aperto dal lunedì al venerdì ed il trasporto per persone disabili, entrambi all’interno di percorsi di accoglienza in sinergia con varie associazioni del territorio; sono anche promossi laboratori artigianali per la realizzazione di bomboniere per cerimonie e oggettistica varia.

Ma la Comunità 24 luglio è anche uno spazio per incontrarsi, discutere e stare insieme, dove si potranno anche organizzare feste; un centro di produzione video e di documentari, con tanto di laboratori associati; un centro di formazione con corsi sulle tematiche collegate alla disabilità e all’associazionismo, ma che propone anche incontri e seminari su fatti, avvenimenti e questioni di attualità.

“La nostra comunità non è la stessa del 2009”, scrivono i volontari. “È figlia di quell’associazione, ma è molto più forte e consapevole e questo anche grazie al percorso realizzato nella e con la piazza, a partire dalla scelta di costituire insieme Piazza d’Arti, passando per quella di realizzare il progetto ‘La città che spiazza’ e in genere tutte le iniziative e attività che abbiamo condiviso in questi anni”.