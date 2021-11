“Comunicazione e Sport”, evento formativo al Tennis Club Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Comunicazione e Sport” è il tema dell’evento che si svolgerà mercoledì 10 novembre dalle 9.30 al Tennis Club Roseto. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo con iscrizione sulla piattaforma Sigef.

Qualificati relatori renderanno l’incontro un’occasione imperdibile per affrontare e approfondire tematiche oggi di grande attualità. Dino Venturoni, Luca Maggitti, Duilio Rabottini, Luigi Bianchini parleranno dei rapporti tra le società sportive e gli organi di stampa, di come la stampa locale si occupa di sport, in particolare di calcio, basket e tennis, ma anche del ruolo dei giovani nello sport. Il presidente dell’OdG d’Abruzzo Stefano Pallotta introdurrà l’incontro che sarà moderato da Annarita Iachini.

Sono stati invitati a partecipare i presidenti dei Comitati regionali della Lega Nazionale dilettanti, Ezio Memmo, della Federazione Italiana Pallacanestro, Francesco Di Girolamo, e della Federtennis, Luciano Ginestra.

“Abbiamo sempre inteso il circolo uno spazio aperto che possa ospitare eventi culturali e ricreativi oltre alle consuete competizioni sportive – ha detto il presidente Luigi Bianchini. – La circostanza che il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo abbia scelto la nostra sede per formare giornalisti e informare chi vorrà partecipare mi onora e inorgoglisce, conferendo valore aggiunto al nostro Circolo”.

Un Circolo che negli anni ha implementato e migliorato l’impiantistica sportiva e gli spazi all’aperto, e che oggi dà il via ai lavori di ristrutturazione dei due campi coperti in supersoft, finanziati dal TC Roseto, sempre nell’ottica di garantire il massimo comfort ai soci e agli atleti.