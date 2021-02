Comune di Avezzano, sospese in segno di lutto tutte le attività istituzionali

Nel ricordo degli escursionisti che hanno perso la vita sul Monte Velino, si terranno soltanto le attività indefferibili o legate all’evento

AVEZZANO – In segno di rispetto per la tragedia che si é consumata sul Monte Velino, che ha visto la morte di quattro escursionisti e che ha colpito l’intera comunità cittadina, l’amministrazione del Comune di Avezzano ha deciso di sospendere per la prossima settimana le attività istituzionali, escluse quelle indifferibili o legate all’evento luttuoso.

Lo stesso consiglio comunale, inizialmente previsto per il 26 febbraio, si terrà il 4 marzo con ordine del giorno che verrà comunicato nei termini previsti.

Proprio oggi è stato recuperato il corpo senza vita dell’ultimo dei quattro escursionisti che erano dispersi dallo scorso 24 gennaio; il lavoro ingente dei soccorritori aveva portato al ritrovamento nei giorni scorsi anche degli corpi degli altri tre sfortunati compagni di escursione.