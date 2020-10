Il Comune di Chieti assume 12 persone per vari profili

Per il 2020 dodici assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre. L’assessore Raimondi: “Una boccata d’aria, ma ne servono di più”

CHIETI – Sono 12 le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Chieti effettuerà entro il 31 dicembre in base al fabbisogno di personale per il 2020. Un piano ereditato dalla precedente amministrazione a cui si darà operatività al fine di reintegrare l’Ente delle professionalità previste:

4 i profili D1 (1 per responsabile assistente sociale a tempo pieno; 1 per responsabile informatico a tempo pieno; 2 responsabili amministrativi contabili);

5 i profili di categoria C1 (per istruttore amministrativo contabile a tempo pieno);

2 i profili di categoria C1 (per istruttore tecnico a tempo pieno);

1 il profilo di categoria C1(per istruttore amministrativo contabile mediante progressione verticale);

2 i profili di categoria B1 (per collaboratore tecnico, posizione economica B1, con riserva del 50 per cento al personale interno).

“Si tratta di opportunità importanti che consentiranno alla macchina comunale di andare avanti e rafforzare la sua dotazione organica – così l’assessore al Personale Enrico Raimondi – Si farà in prima istanza riferimento alle mobilità, in modo da avere personale subito disponibile in arrivo da altri enti; si farà poi riferimento alle graduatorie esistenti in capo ad altri Comuni da cui poter attingere, in modo da esaurire al più presto il fabbisogno e dislocare le unità ai servizi di destinazione entro il 31 dicembre come prevede il piano.

È nostra intenzione fare un’analisi approfondita dell’organico dell’Ente, in modo da poterci rendere conto del fabbisogno per i prossimi anni, anche in vista dei pensionamenti previsti nei mesi a venire. Vogliamo mettere la macchina comunale in condizione di ripartire e carburare bene per il lavoro che ci aspetta nei cinque anni che abbiamo davanti e, di conseguenza, sarà nostra cura dedicare una grande attenzione al personale, che è il primo veicolo alla cittadinanza dell’amministrazione della cosa pubblica”.