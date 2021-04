Commissione Vigilanza, Smargiassi su trasporto pubblico e SAGA

Nell’ordine del giorno la situazione delle aziende private concessionarie del TPL e dell’Ente gestore dell’Aeroporto di Pescara

REGIONE – Il Presidente della Commissione Vigilanza Pietro Smargiassi ha relazionato sui due temi posti all’ordine del giorno della seduta, svoltasi questa mattina nella sala ipogea dell’Emiciclo.

Il primo punto ha riguardato la situazione delle aziende private concessionarie del TPL; relatore del tema è stato il Consigliere regionale Americo Di Benedetto. Sono stati auditi, tra gli altri, il Sottosegretario della Giunta regionale con delega ai trasporti Umberto D’Annuntiis, il Direttore Dipartimento Infrastrutture-Trasporti Emidio Primavera e il Presidente di Anav Abruzzo Sandro Chiacchiaretta. “Sul delicato tema dei trasporti il Presidente di Anav Abruzzo ha innanzitutto sollecitato Regione Abruzzo a provvedere all’aggiornamento delle tariffe minime che le esercenti il servizio di trasporto pubblico locale sono obbligate ad applicare; il Presidente Chiaccharetta ha infatti denunciato che l’ultimo adeguamento delle tariffe minime è contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 548 del 2016, a fronte di un obbligo di Legge in cui è previsto un adeguamento entro il 30 aprile di ogni anno, con effetto a partire dal 1 luglio successivo. Oltre a ciò i rappresentanti presenti in audizione hanno evidenziato le ripercussioni negative della pandemia registrate nel 2021: un crollo degli incassi dovuto sia al numero ridottissimo di passeggeri (dovuto principalmente alla chiusura delle scuole ) sia all’obbligo disposto per far fronte all’emergenza Covid di prevedere come carico massimo il 50% dei passeggeri rispetto al numero previsto sul libretto di circolazione. Gli operatori hanno avanzato le proprie richieste per fronteggiare questa difficilissima situazione, chiedendo in primis un’anticipazione degli aiuti economici statali per le perdite registrate. Alla situazione generale dei mancati incassi si andrebbe, peraltro, a sommare un’ulteriore voce negativa ovvero la ritardata erogazione, su base nazionale, dei contributi per l’acquisto di nuovi mezzi da parte delle aziende di trasporto. Sul tema soprattutto del mancato adeguamento del tariffario minimo , fermo ormai al 2016, il Sottosegretario De Annuntiis ha chiarito che era una tematica su cui il Governo Regionale aveva cominciato a lavorare ma, causa Covid, vi sono stati forti rallentamenti. Ho voluto, in ultimo, sottolineare la necessità che anche il pubblico provveda, come del resto fatto dagli operatori privati, all’immediata emissione di un voucher a favore degli studenti che, causa chiusura forzata delle scuole, non hanno usufruito del servizio di trasporto nei primi mesi del 2021″.

Sul secondo punto all’ordine del giorno ha continuato Smargiassi “relativo alla situazione della SAGA, Ente gestore dell’Aeroporto di Pescara, è stato illustrato lo sviluppo del Piano Industriale e, ovviamente, il Programma voli e tratte. Abbiamo ascoltato il Sottosegretario D’Annuntiis e il Presidente dell’Ente Enrico Paolini.

L’argomento rientra nella campagna di approfondimento posta in atto dalla commissione da me presieduta, verso tutte le aziende e societá controllate e/o partecipate dalla Regione. Il Presidente Paolini ha espresso ottimismo sul piano dei voli nel post pandemia. Il Presidente ha voluto sottolineare due importanti criticità in grado di influire sul pieno rilancio dell’aeroporto, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva: la ormai prossima scadenza del CdA della SAGA ( importante che in questa fase vi sia un organo in grado di operare con pieni poteri, soprattutto in vista della imminente approvazione del Bilancio) ed il ritardo nell’emissione del bando regionale per l’assegnazione dei fondi per il rafforzamento delle tratte aeree operanti nello scalo pescarese.

Su questo secondo punto i vertici di SAGA hanno descritto le diverse rotte che da fine giugno verranno riattivate: da quelle prettamente commerciali (quali la Pescara Torino e la Pescara Treviso, a servizio principalmente dei passeggeri che, a vario titolo, lavorano negli stabilimenti Sevel ed FCA) a quelle con una vocazione turistica, come la Pescara Alghero e la Pescara Trapani). Al fianco delle citate conferme vi saranno circa una ventina di nuove tratte, in grado di garantire una ripresa, almeno nelle proiezioni dei vertici SAGA, del settore. In quest’ottica ho richiesto informazioni circa la possibilità della riattivazione della tratta Pescara Spalato; sul punto ho avuto rassicurazioni che le interlocuzioni in essere riguardano diverse località oltre a Spalato, quali ad esempio Dubrovnik o il Montenegro.

Ho voluto lasciare agli atti l’importante crisi nel numero dei passeggeri creata dal Covid che, secondo il Presidente di SAGA, in tutti gli aeroporti d’Italia è stata stimata in un calo di circa l’85% – 90% rispetto ai medesimi periodi del 2019. Nonostante ciò i vertici SAGA hanno confermato l’obiettivo di raggiungere il milione di passeggeri dalla prossima estate del 2023; per raggiungere questo ambizioso traguardo, un ruolo fondamentale verrà giocato dagli importanti investimenti, infrastrutturali e non, che dovranno avvenire nel medio termine, tra tutti il prolungamento della pista dagli attuali 2300 mt. ai 2800, così da ampliare il novero delle tratte, anche intercontinentali, presenti nell’offerta dell’Aeroporto d’Abruzzo” conclude.