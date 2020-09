Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, passaggio di consegne

Il 1° Maresciallo Luogotenente Maurizio Carluccio lascia il servizio attivo per essere posto in quiescenza dopo 40 anni di onorato servizio

L’AQUILA – Passaggio di consegne tra sottufficiali di corpo del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”: di fronte al Comando schierato e nel rispetto di tutti i protocolli sanitari e del distanziamento sociale, il Comandante Colonnello Marco Iovinelli questa mattina ha presieduto al saluto e contestuale passaggio di consegne fra il 1° Maresciallo Luogotenente Maurizio Carluccio, sottufficiale di corpo uscente, ed il 1° Maresciallo Luogotenente Gianfranco Chiacchia, sottufficiale di corpo subentrante.

Il 1° Maresciallo Luogotenente Maurizio Carluccio lascia il servizio attivo per essere posto in quiescenza dopo 40 anni di onorato servizio, svolto per la maggior parte fra le file della disciolta Brigata “Acqui” , del disciolto Battaglione logistico, del disciolto 33° Reggimento artiglieria e – non ultimo – del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”.

Il 1° Maresciallo Luogotenente Maurizio Carluccio ha sempre dimostrato eccellenti doti personali e vaste capacità tecniche e professionali, fra le quali spicca l’ apprezzata esperienza nel delicato settore del cerimoniale.

Negli ultimi 7 anni ha svolto il prestigioso e oneroso incarico di Sottufficiale di Corpo, rivelandosi un indiscusso punto di riferimento per il personale della categoria del Comando sia per i vari Comandanti che si sono avvicendanti al comando dell’unità.

Fra le sue decorazioni meritano particolare menzione le seguenti:

Croce d’Oro con Stelletta per anzianità di servizio (anni 40);

Medaglia di bronzo per lungo Comando;

Medaglia ONU Mozambico;

Croce commemorativa Albania;

Croce commemorativa Kosovo;

Croce commemorativa ordine pubblico;

Attestato di pubblica benemerenza della protezione civile.

Nel ringraziarlo una volta di più per la genuina passione, la indiscussa lealtà al Comando, gli rinnoviamo i più sinceri auguri per la sua “nuova vita”.