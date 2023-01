Il Comandante Flavio Biaggi in visita alla direzione Marittima di Pescara

PESCARA – Giovedì 26 gennaio, il Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, ha effettuato una visita ufficiale alla Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti.

Il Comandante Marittimo, dopo aver incontrato il sindaco della città di Pescara, Avv. Carlo Masci e il Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, ha visitato la Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera Pescara – dove ha potuto apprezzare i velivoli in dotazione al Nucleo Aereo, l’aeromobile ATR-42 (MANTA) e l’elicottero AW139 (NEMO) – e alcuni mezzi navali in dotazione alla Capitaneria di Porto di Pescara come l’unità d’altura M/V CP292.

La visita si è conclusa con il tradizionale scambio di Crest e con la firma del Libro d’onore.

“L’entusiasmo e la passione sono le prerogative del nostro lavoro. Il rispetto e l’amore per il mare e per le attività marittime sono il motore che deve alimentare il nostro operato e rappresentano i tratti distintivi della Marina Militare che promuove e valorizza la “cultura del mare” in tutte le sue declinazioni. Sono contento di aver riscontrato questi valori nel personale della Direzione Marittima” – le parole dell’ammiraglio Biaggi.