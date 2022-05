Colline Teramane – Food&Wine, conferenza a Tortoreto il 6 maggio

La prima edizione della Colline Teramane – Food&Wine Sustainable Economics Conference andrà in scena venerdì 6 maggio al centro congressi Salinello

TORTORETO – Le imprese agricole sono in continua evoluzione coinvolgendo tanto il settore agroalimentare quanto quello turistico e ben riflettono i cambiamenti nella società su scala globale. Il territorio della provincia di Teramo ed in modo particolare quello rurale delle Colline Teramane, si mette al centro di analisi e valutazioni economiche per fare il punto sullo stato dell’arte, interpretare le nuove tendenze e conoscere gli scenari futuri affinché, l’implementazione di nuove idee e metodologie, portino alla valorizzazione sostenibile del territorio, sia a livello ambientale che economico. Saranno questi i temi principali dell’evento Colline Teramane – Food&Wine Sustainable Economics Conference, conferenza pubblica partecipativa aperta a tutti, che si svolgerà a Tortoreto presso il Centro Congressi Salinello, venerdi 06 maggio a partire dalle ore 15:00.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e prodotti enogastronomici, tre comparti intimamente legati allo sviluppo di un territorio ma troppo spesso autonomi nei percorsi di sviluppo strategici.

L’evento promosso da Confesercenti Teramo, Confcommercio Teramo e Comune di Tortoreto con la regia organizzativa dell’agenzia marketing AD MAIORA, è inserito all’interno del programma inaugurale della Fiera dell’Agricoltura Tortoretana, giunta alla terza edizione, che si svolgerà dal 06 al 08 maggio.

I lavori saranno aperti con l’intervento del Vice Presidente con delega all’Agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, che esporrà le priorità regionali per lo sviluppo delle aree agricole e rurali secondo quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile mentre l’approfondimento sugli aspetti tecnici delle politiche regionali sarà condotto dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Elena Sico.

Seguiranno una serie di interventi formativi condotti da Adriano Nepa, esperto marketing per il turismo sostenibile, dove verranno illustrati esempi pratici di come il settore agricolo può ricollocarsi sul mercato odierno con una veste moderna, dinamica, mettendo a sistema il considerevole patrimonio culturale, le risorse naturali e i prodotti tipici del territorio e sviluppando nuove forme di turismo innovativo legate ai temi della sostenibilità.

Enrico Cerulli Irelli, Presidente Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane DOCG, porterà testimonianze interessanti sull’enoturismo e di come rappresenti a livello economico uno strumento fondamentale per la promozione turistica del territorio.

Valerio Di Mattia, Presidente Aria Food Aria, ci porterà esempi pratici sulle opportunità che il Turismo Enogastronomico offre al settore agricolo mentre Rosalia Montefusco, Direttore del GAL Terreverdi Teramane, presenterà i risultati del corso per “Agenti di Sviluppo Turistico” un caso di successo nella formazione, strumento indispensabile per lo sviluppo sostenibile di un territorio.

L’evento è rivolto principalmente agli operatori della filiera agricola, enogastronomica e turistica (produttori agricoli, strutture per l’accoglienza, ristorazione, operatori turistici), che avranno l’opportunità di entrare in contatto con i maggiori player istituzionali, pubblici e privati (Regione, Provincia, Comuni, Enti, GAL, Associazioni di Categoria, Consorzi) instaurando un reciproco e costruttivo confronto su tematiche comuni, auspicando la condivisione di progetti di partenariato pubblico/privato.

Sarà presente naturalmente la stampa locale e previa registrazione, sarà consentito l’accesso anche a studenti, blogger, startup o singoli cittadini appassionati delle tematiche trattate.

L’appuntamento si concluderà con la cerimonia inaugurale della terza edizione della Fiera dell’Agricoltura Tortoretana nel piazzale antistadio di Via Napoli, oltre ad un aperitivo/degustazione di prodotti del territorio gentilmente offerti da alcune aziende agricole locali.

Ulteriori dettagli reperibile sulla pagina facebook ufficiale dell’evento, collineteramaneconference.