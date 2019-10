Collina Beer Festival a Nocciano: il programma

Dal 18 al 20 ottobre “Le vie delle birre sono infinite” e tanti altri prodotto da degustare in Contrada collina a Nocciano (PE)

NOCCIANO – Dal 18 al 20 ottobre 2019 in programma in contrada collina a Nocciano in provincia di Pescara si svolgerà la prima edizione del Collina Beer Festival – “Le vie della birra sono infinite”. Evento a cura del Bar Collina in collaborazione con la pizzeria “La Putega”. Dalle ore 18 apertura stand a esclusione della domenica dove apriranno dalle 10. Cosa trovare all’interno degli stessi?

Oltre a diverse tipologie di birra tra cui anche artigianali tipiche del posto si potranno degustare pizza, arrosticini, pizza fritta, hot dog, hamburger. L’evento si svolgerà al coperto. Sabato 19 ottobre la serata sarà impreziosita dalla musica dei Radiofreccia, la tribute band di Luciano Ligabue guidata dal frontman Carlo “Acciaio” Di Pasquale.

La tribute band abruzzese di Ligabue proporrà dunque il repertorio dei principali successi del cantante, in particolare quelli che lo hanno reso celebre dai più recenti come “Luci d’America” e “Certe donne brillano” a quelli del passato come “Certe notti”, “Urlando contro il cielo”, “Balliamo sul mondo”, “Questa è la mia vita” e tante altre. Fanno parte del gruppo i seguenti musicisti: Carlo Acciao (voce), Pietro Mastroieni (chitarra), Emanuele D’Amario (chitarra), Massimo Giuliano (tastiera), Paolo Polidoro (basso), Simone Pignoli (batteria). Ingresso gratuito.