Colledara, in arrivo un nuovo nido d’infanzia: ecco dove

COLLEDARA – Dopo anni di stop torna a Villa Petto di Colledara un nido d’infanzia, “La culla del Gran Sasso”, destinato ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. È questo il risultato ottenuto dall’amministrazione comunale in qualità di partner del progetto “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Attivo a partire dal mese di ottobre, il nido ospiterà ben 12 bambini e sarà gestito dalla Cooperativa 3 M, altro partner di progetto, già a lavoro per garantire l’accoglienza dei nuovi iscritti.

“Si tratta – commenta in merito Manuele Tiberii, sindaco di Colledara – di un segno di rinascita per il nostro territorio, dove purtroppo un servizio di questo genere mancava dal 2016. Per questo mi sento di esprimere grande soddisfazione e di ringraziare con sincerità tutti coloro che, insieme all’amministrazione comunale, si sono adoperati con grande impegno affinché questo traguardo potesse essere raggiunto”.

Già aperte le iscrizioni al nido d’infanzia di Villa Petto, che sarà ubicato in piazza San Rocco e per il quale le famiglie potranno fare richiesta fino al termine ultimo del 5 ottobre 2022 alle 12.30. Il nido costituisce un’importante opportunità educativa, non solo per i bambini di Colledara ma anche per quelli del circondario, essendo infatti il servizio rivolto anche ai piccoli residenti nei Comuni della Valle Siciliana. Questi ultimi, in caso di disponibilità di posti una volta espletate le richieste dei residenti nel territorio comunale, saranno infatti ammessi al servizio e potranno anche avvalersi delle tariffe agevolate e delle esenzioni previste per i nuclei familiari economicamente più svantaggiati.

“Per chiunque volesse conoscere più da vicino questa nuova realtà – prosegue Tiberii – è in programma un apposito Open Day domenica 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni. Un momento nel quale, oltre a chiedere e conoscere di più in merito al servizio, i bambini potranno anche godere di un momento laboratoriale dedicato a nonni e nipoti”.