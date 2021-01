Collarmele, bando per 6 operatori servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati nel progetto “Un sistema da comunicare #iorestoinformato”. Termine presentazione domande: 15 febbraio 2021

COLLARMELE – Il Comune di Collarmele è inserito nel progetto Memorie di Adriano, incluso nel Programma di Intervento Territorio per la sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali e mette a disposizione sei posti per il progetto “Un sistema da comunicare #iorestoinformato”.

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che non studiano e non lavorano. Inoltre ha come finalità il miglioramento dell’efficacia delle misure di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle comunità, sviluppando la comunicazione sui temi della prevenzione dei rischi.

Per partecipare è necessario iscriversi a Garanzia Giovani e al Servizio Civile Universale entro il 15 febbraio 2021.

Per informazioni sul progetto cliccare sul link: https://www.csvabruzzo.it/wp-content/uploads/2021/01/IORESTOINFORMATO.pdf.

Per uulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail assessore@comunedicollarmele.it.