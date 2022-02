Cocktail Bar in lingua dei segni a Pescara, apre “Kalopsia”

PESCARA – Il 12 febbraio apre “Kalopsia”, il primo cocktail bar d’Abruzzo in lingua dei segni. Lo annunciano Calogero Petrucci, Silvia Celestina Grasso e Marilyn Petrucci titolari del Cocktail Bar Kalopsia. L’inaugurazione del locale sito in Corso Gabriele Manthonè n.104, in zona Pescara Vecchia è per le ore 17.

“Io e Silvia siamo sordi dalla nascita e usiamo la Lingua dei Segni, Marilyn mia sorella è C.O.D.A. In Italia siamo i terzi, in Abruzzo i primi, ad aprire un locale con prevalenza dell’uso della Lingua dei Segni che oltre ad essere un bel luogo d’incontro, ha come obiettivo la promozione e la diffusione della Lingua dei Segni per promuovere cultura e diversità. I Sordi sono una piccola comunità, spesso invisibile. E questo bar sarà un punto di visibilità della Comunità Sorda, in particolare della sua cultura con tutte le diversità” le parole di Calogero.