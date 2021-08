Club Aquatico, presentato il nuovo staff settore nuoto 2021/2022

PESCARA – Il Club pescarese nato nel 2015, come si sa, comprende nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e salvamento e ha resistito anche ai terribili ostacoli del Covid. Grazie alla gestione della piscina provinciale di Pescara, ha portato avanti tutte le attività nonostante la perdurante indisponibilità delle Naiadi. Ora, arrivano tante novità nel nuoto, con prospettive a medio termine.

È stato infatti ingaggiato il responsabile del nuovo progetto triennale: Gianluca Alberani. Allenatore di valore internazionale e Romagnolo di Faenza, trapiantato in Florida, dove ha creato il prestigioso team Azura Aquatics; docente Fina (federazione internazionale delle attività natatorie), è stato ai Giochi olimpici di Tokyo con 12 suoi atleti di diverse nazionalità, dopo aver partecipato anche a Rio 2016.

Sono stati infatti 12 gli atleti che grazie alla guida di Alberani e della squadra di allenatori dell’Azura sono riusciti a qualificarsi per Tokyo. Atleti provenienti da nazioni non di primo piano nel nuoto come Antigua, Perù, Uruguay, Honduras, Haiti, Isole Marshall, Senegal, Guyana e Kuwait, El Salvador, il che fa capire ancora di più come Alberani sia considerato un grande insegnante del nuoto e delle sue strategie.

A Pescara sarà una presenza costante, compatibilmente con la sua attività che lo porterà comunque in giro per il mondo. Coordinatore del progetto pescarese sarà Sergio Nobilio, anche lui volto nuovo del Club ma anche volto storico del nuoto regionale, dove opera da alcuni decenni.

Gli allenatori saranno le confermate Claudia Coppo e Raffaella Fustinoni, e il giovane (nuovo) Daniele Ronci L’attività inizierà a settembre, ma prima ci saranno provini e test, con lavori intensivi alla presenza anche di Alberani per gettare le basi della stagione agonistica.