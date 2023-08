Clapton Experience, Yard Byrds, Rino & Friends e Three Birds in concerto

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e sono promossi grazie alla collaborazione dei Comuni che ospitano le serate

SULMONA – Ultimi appuntamenti con la stagione estiva di “Una colonna sonora per la vita 2023”, l’iniziativa dell’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona per sostenere l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Sulmona. Tantissime persone hanno partecipato ai numerosi concerti che si sono svolti nei giorni scorsi nei comuni della Valle Peligna e dell’Alto Sangro, ma anche a Popoli e Torricella Peligna.

La manifestazione prosegue venerdì 25 agosto, alle ore 21, a Pietransieri di Roccaraso (Piazza Garibaldi) con il concerto della Clapton Experience, formazione dedicata al chitarrista e cantante Eric Clapton, e che proporrà alcune delle pietre miliari della produzione del musicista, come “Layla” e “Cocaine”. Sabato 26 agosto, alle ore 21, a Rocca Pia (Piazzale San Giuseppe), concerto degli Yard Byrds, formazione peligna che farà rivivere in una serata la magia degli anni ’60 e ’70.

Domenica 27 agosto, sempre alle ore 21, appuntamento al cortile dell’Annunziata di Sulmona, con Rino & Friends, tribute band dedicata al cantautore Rino Gaetano. In scaletta tutti i successi dell’artista, come “Gianna” e “Ma il cielo è sempre più blu”. Inoltre, la formazione eseguirà anche alcuni brani degli artisti legati a Rino Gaetano, come Lucio Dalla, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Gran finale venerdì 1° settembre, alle ore 21, in Piazza Belprato ad Anversa degli Abruzzi, con il concerto dei Three Birds. La formazione, composta da Marco Formichetti (voce e chitarra), Mario Rodriguez (percussioni) e Paolo Di Cesare (chitarra), eseguirà alcuni grandi successi della musica italiana e internazionale.

Come da tradizione tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e sono promossi grazie alla collaborazione dei comuni che ospitano le serate (per informazioni si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com). Il pubblico può contribuire acquistando volontariamente i biglietti per la lotteria di solidarietà.

“Anche se non ancora conclusa, Una colonna sonora per la vita ha riscosso un grande favore tra il pubblico”, afferma il presidente dell’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, Vincenzo Bisestile, “Anche quest’anno contiamo di dotare l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Sulmona di un macchinario di alta diagnostica e specializzazione. Ringraziamo tutti i comuni che hanno sostenuto e ospitato le serate, e ovviamente gli artisti che hanno compreso la finalità sociale della manifestazione. Il programma anche quest’anno è stato molto vario che ha affiancato ad artisti affermati, come Filippo Graziani, alcune delle migliori tribute band italiane, come i Golden Straits e i Rino & Friends, anche artisti e realtà emergenti”.