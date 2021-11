La pianista – vincitrice nel 2018 del prestigioso Premio “Geza Anda” – si esibirà venerdì 5 novembre 2021 al Teatro Massimo di Pescara nella stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 5 novembre 2021, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con il recital pianistico di Claire Huangci, vincitrice del prestigioso Premio Geza Anda di Zurigo nel 2018. La pianista eseguirà due capolavori assoluti della musica romantica, vale a dire la Sesta Sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, nella trascrizione per pianoforte di Franz Liszt, e la Sonata in Si bemolle maggiore D960 di Franz Schubert.

Il recital pianistico di Claire Huangci è realizzato nell’ambito del “Progetto Circolazione Musicale in Italia” del CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica.

Nel corso degli anni, la giovane pianista statunitense di origine cinese Claire Huangci si è pienamente affermata, lasciandosi alle spalle il ruolo di bambina prodigio. Come scrive il Salzburger Nachrichten, «la pianista affascina il pubblico con il «radioso virtuosismo, la sensibilità artistica, l’empatia e la drammaturgia sonora».

La carriera di Claire Huangci è iniziata all’età di nove anni ed è stata la più giovane ad ottenere il Secondo Premio al Concorso ARS di Monaco di Baviera (2011). Ha studiato al Curtis Institute di Philadelphia, si è successivamente perfezionata con Arie Vardi all’Università di Hannover, dove dal 2016 lavora come sua assistente. La musica di Chopin ha dato una svolta alla sua carriera nel 2009, quando vinse il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale Chopin di Darmstadt, seguito nel 2010 dal Concorso Chopin di Miami. Da allora ha dato prova di una inusuale versatilità affrontando un vasto repertorio che comprende anche molta musica contemporanea. Si è esibita con importanti orchestre in tutto il mondo. Il suo debutto discografico del 2013, con musiche di Ciaikowskij e Prokofiev, pubblicato per Berlin Classics, ha ottenuto importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata mondiale. Il secondo album è dedicato ad alcune delle Sonate di Domenico Scarlatti. Il disco ha ottenuto il German Record Critics’ Award and “Editor’s Choice” da Grammophone Magazine. Nel 2018 vince il Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale “Geza Anda” di Zurigo.

Il cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta nella prossima settimana i tre concerti di Jazz ‘n Fall: la rassegna si aprirà martedì 9 novembre con Bruno Biriaco & Saxes Machine, mercoledì 10 novembre proseguirà con l’esibizione in duo di John Scofield e Dave Holland, due tra gli interpreti più significativi del panorama jazzistico internazionale di oggi, e si concluderà giovedì 11 novembre con la “Yardbird Suite for Pianos: A Parker Celebration”, il concerto del duo pianistico formato da Dado Moroni e Danny Grissett.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.

BIGLIETTI

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso al concerto è di 20 euro.