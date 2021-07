Civitella Alfedena: al via gli appuntamenti dell’estate 2021

Un ricco calendario di manifestazioni diffuse in tutti gli spazi pubblici del Comune, attraverso occasioni di aggregazione e intrattenimento

CIVITELLA ALFEDENA. Partita l’estate 2021 nel piccolo comune del PNALM, con un cartellone ricco di eventi, dove gli spazi all’aperto del borgo (come l’anno scorso) saranno il cuore delle manifestazioni, cercando di tutelare la salute delle persone. Rappresentazioni teatrali e musicali che vedranno perfomance dell’attore italiano Marco Simeoli, del comico cantante Max Paiella e del cantautore di musica popolare Nando Citarella, ma anche diverse rappresentazioni del mondo dell’arte abruzzese come il “Teatro Lanciavicchio” con il loro “Natural varietà”, compagnie di artisti di strada e raccontastorie con la partecipazione di Gabriele Tinari, Francesca Camilla D’Amico e Marcello Sacerdote. Numerose anche le presentazioni dei libri, con ospiti come la scrittrice di fama Dacia Marani che presenterà il suo ultimo lavoro “Una rivoluzione gentile”, ma anche la presenza del forte l’alpinista scrittore Gianpiero Di Federico, inoltre diverse saranno anche le presentazioni legate alla poesia e ai libri di fotografia naturalistica. Sono previsti inoltre laboratori per bambini e nelle strade del paese due eventi di legati al mercatino di artigiano e gastronomia, di cui uno legato soprattutto alla creatività locale. Ambio spazio è dedicato anche alle esposizioni con la rassegna “Civitella in foto”, che prevede tre mostre fotografiche (di cui due storiche) e una mostra di arte contemporanea, allestite nelle strade del centro storico. Dopo un anno di stop torna nell’ultima settimana di agosto, torna anche il “Folk Festival”, che ha sempre riscontrato un grosso successo di critica e di pubblico, grazie proprio al contributo del suo pubblico eterogeneo e trasversale, si è avuta la possibilità di realizzare questa XX edizione, ricca di appuntamenti musicali e laboratori. Un contenitore estivo, ricco di eventi e spettacoli diversi, con numerosi ospiti, presentazioni di libri, ma anche di partecipazione di artisti locali, attento ai contenuti ma attratto anche dalle occasioni di svago e divertimento, che conta anche sulla forza della comunità, degli operatori locali che hanno organizzato diversi eventi. La volontà di tutti è stata quella di curare una buona offerta culturale, con l’intento di promuovere anche momenti di animazione e intrattenimento sul territorio.