Pescara, parla Zeman: “In tutte le società ci si confronta con l’allenatore”

PESCARA – Dopo il rinvio della sfida contro il Carpi, causa maltempo, il Pescara torna in campo domani per affrontare il Cittadella nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie B. La compagine adriatica viene dal pareggio casalingo contro la Cremonese mentre nell’ultimo match fuori casa altro pareggio senza reti in quel di Chiavari. Dall’altra parte ci sono i veneti che stanno disputando un’ottima stagione come dimostra il quarto posto in classifica con 45 punti. La squadra di Venturato viene dal successo di misura in casa dell’Entella. Zeman, in conferenza stampa, presenta la sfida cosi.

Si parte dal capitolo convocati: “Bovo, Elizalde, Baez e Proietti non ci saranno, Perrotta nemmeno perché squalificato”. Sul tridente ipotizzabile per domani: “Dipende da diversi fattori e da ciò che vogliamo fare noi, aspettare l’avversario o attaccare subito. Falco e Capone sono tecnicamente superiori agli altri”. Sul Cittadella: “Dai numeri si evince che giocano meglio fuori casa perché hanno più spazi. Giocano sui movimenti offensivi e li fanno molto bene”. Su Pettinari: “Lui è a disposizione, si impegna sempre ma, negli ultimi tempi, non ha trovato il gol che tutti ci aspettiamo”. Sulle parole di Sebastiani: “E’ normale che ci siano interessi economici: è più facile vendere giocatori come Benali e Zampano. In un tutte le società ci si confronta con l’allenatore. Per me siamo comunque ancora tanti in rosa: in allenamento giochiamo 13 contro 13, è difficile cosi”.

Sulle parole di Valzania, circa la mancanza di autostima della squadra: “Io credo che tutti i miei giocatori si sentano tutti bravi. Nessuno è inferiore o sottovalutato nella squadra”. Tornando alla sfida di sabato scorso contro la Cremonese: “Noi, dall’inizio dell’anno, abbiamo il solito problema: giochiamo sul piede e non sullo spazio. Spero che riusciremo a migliorare, se non ci proponiamo è difficile arrivare negli ultimi venti metri”. Su Machin: “Per me è una mezzala sinistra ma al momento c’è Brugman. Arriverà il suo momento”. Su Brugman: “Io voglio che faccia scorrere il gioco e che costruisca. Negli ultimi tempi non è cresciuto però”, chiude Zeman.

