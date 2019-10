Città Sant’Angelo, un bando per il sociale

CITTÁ SANT’ANGELO – L’emergenza sociale e lavorativa, non lascia indenne nemmeno il Comune di Città Sant’Angelo. Dall’insediamento della nuova amministrazione ad oggi, sono tantissime le segnalazioni di necessità di sostegno sociale o economico, che pervengono all’attenzione dell’assessore alle politiche Sociali Lucia Travaglini e al Sindaco Matteo Perazzetti. Le misure che può offrire l’Ente sono diverse, ma pur sempre poche rispetto alla richiesta.

Da questa considerazione nasce l’iniziativa di predisporre un Bando per Borse Lavoro. Insieme allo studio degli Uffici in particolare la Dott.ssa Simona Sardini, e alla collaborazione delle assistenti sociali, è stato pubblicato un Bando che darà l’opportunità di accedere ad una graduatoria utile per impieghi nell’ Ente.

Questa decisione servirà a dare una forte impronta di ” sostegno sociale” a tale iniziativa, garantendo la priorità a chi non ne ha giovato in passato negli ultimi due anni, mettendo su un piano di parità di opportunità anche chi non ha avuto la fortuna di poter conseguire un grado di istruzione superiore o una professionalità.

INFO SU: https://www.comune.cittasantangelo.pe.it/borse-lavoro-anno-2020-avviso-pubblico-e-modulistica/