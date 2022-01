CITTÁ SANT’ANGELO – “Oltre 8 milioni dalla Regione Abruzzo per gli interventi sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio di Città Sant’Angelo. Un’ottima notizia perché tutti i progetti proposti sono stati ammessi al finanziamento e riguardano l’efficientamento energetico, miglioramento sismico, abbattimento barriere architettoniche e la rimozione dell’amianto. Alloggi, dunque all’avanguardia e sicuri”.

Matteo Perazzetti, primo cittadino del Comune di Città Sant’Angelo ha accolto con soddisfazione la notizia dello stanziamento delle somme del Pnnr che sono state assegnate alla regione Abruzzo per un totale di euro 46’564’058,52 e che la Regione stessa ha chiesto alle Ater di inoltrare le proposte progettuali tra cui quelle sul territorio angolano per un finanziamento pari a 8.120.000,00 euro.

Nello specifico glli interventi somo per i fabbricati di via Alzano 10 (importo finanziato € 760’000,00) di via Alzano 12 (€ 760’000,00), via F. Iovine1-3-5 per importo finanziato € 2’200’000,00, stesso importo per i fabbricati di via G.Iannucci1-3-5 e di Via Illuminati1-3-5.

I lavori devono iniziare inderogabilmente in nel 2022 e devono concludersi nel 2025, e l’ulteriore buona notizia è che per entrambi gli stabili di via Alzano i lavori per l’eliminazione dell’amianto partiranno nei prossimi giorni.

Inoltre per il fabbricato di via Cilli 2 sono stati programmati interventi con fondi statati per 77.400,00 euro per l’eliminazione delle pericolosità sulle facciate e altri 200mila euro per interventi energetici ecobonus 110%.