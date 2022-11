Giornate ecologiche a Spoltore: le date nel mese di novembre 2022

SPOLTORE – Una giornata ecologica Rieco anche il sabato: è la novità prevista per il mese di novembre a Spoltore, con l’appuntamento del 19 che si andrà ad aggiungere a quelli già programmati per i giorni 10, 18 e 24. “Questo mese” spiega l’assessore all’igiene urbana Rino Di Girolamo “abbiamo chiesto di potenziare il servizio dedicato a Raee e ingombranti, che in attesa del completamento dell’Isola ecologica a Santa Teresa è integrato da una serie di giornate ecologiche in Piazza Unione Europea, Frascone, o l’area artigianale”.

“In particolare” prosegue il sindaco Chiara Trulli “abbiamo accolto le richieste di tanti cittadini che ci chiedevano giornate ecologiche anche nel fine settimana, e andare così incontro alle esigenze di chi lavora”.

L’orario per conferire i rifiuti nelle giornate ecologiche è sempre dalle 8.00 alle 11.00. Gli appuntamenti sono giovedì 10 e sabato 19 in piazza Unione Europea, nel parcheggio del comune, con i rifiuti ingombranti in genere (divani, mobili); venerdì 18 novembre a Villa Raspa, nel parcheggio di Frascone, raccolta dedicata a alle apparecchiature elettriche o elettroniche (frigoriferi, alimentatori, phon, tv) e giovedì 24 novembre, stesso luogo, questa volta con gli ingombranti.

Nel frattempo continuano i lavori per il completamento della Piattaforma Ecologica a Santa Teresa di Spoltore: “il progetto ha accumulato una serie di ritardi” spiega l’assessore Di Girolamo “dallo stop per la pandemia alla carenza e al rincaro dei materiali, che sta creando difficoltà in tutti i cantieri. Contiamo in ogni caso di poter sostituire le giornate ecologiche con un servizio stabile di stoccaggio per gli ingombranti già dal prossimo anno”.