Città Sant’Angelo: paziente angolano positivo al Covid19, attivato il COC

CITTÀ SANT’ANGELO – Questa mattina è arrivata la conferma, da parte delle autorità sanitarie, del paziente angolano il quale è risultato positivo al COVID19. Ora è all’interno della struttura dell’Ospedale Civile di Pescara. Le autorità sanitarie, in accordo con il Sindaco e Polizia Locale, stanno ricostruendo la situazione e hanno provveduto a mettere in sicurezza i famigliari.

Per questo motivo è stato attivato, dalle 10:30 di oggi, il C.O.C. che resterà operativo, tutti i giorni, dalle 07:30 alle 20:00. Il centro operativo è raggiungibile al numero 085 96 99 132 e servirà a raccogliere tutte le segnalazioni e per avere informazioni inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre si recepiscono in maniera stringente le nuove disposizione emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite DPCM 08 marzo 2020. Con l’Ordinanza comunale n°14 del 08/03/2020, c’è la sospensione IMMEDIATA delle attività di: Pub, Sale giochi, Sale da ballo, Sale scommesse. Per quanto riguarda invece i Bar e i Ristoranti, lo svolgimento delle attività è consentito, fatto l’obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Qualora non si rispetti tale distanza di sicurezza, in caso di violazione, la sanzione sarà la sospensione dell’attività. Si invita la popolazione a rispettare il vademecum emanato dal Ministero della Salute, e a limitare il più possibile luoghi con forte aggregazione di persone.