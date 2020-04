Città Sant’Angelo, da maggio al via nuovi lavori: ecco quali

CITTÁ SANT’ANGELO – In attesa del termine delle disposizioni di restrizione del Governo, il comune di Città Sant’Angelo ha deliberato, nella giunta comunale dello scorso 21 aprile 2020, una serie di interventi che andranno a migliorare molte situazioni presenti sull’intero territorio. I lavori partiranno dal 04 maggio 2020 in poi, e saranno di importanza cruciale per tutta la comunità angolana e non. Questa la lista delle opere deliberate con le rispettive cifre impiegate:

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico delle strade comunali Maddalena – Fonte del Lupo, con fondi regionali.

Manutenzione straordinaria strade bitumate, con 120.000€ mutuati con Cassa DD.PP.

Riqualificazione piazzetta S. Chiara mediante 100.000€ di fondi regionali

Riqualificazione urbana via Salara per l’importo complessivi di euro 150.000,00 mediante alienazione.

Manutenzione straordinaria vicoli Centro Storico – C.so Umberto per l’importo complessivo di 300.000€ da attingere dai fondi regionali.

Costruzione nuovi loculi cimiteriali per l’importo complessivo di 160.000€ mediante alienazioni cimiteriali.

Adeguamento antincendio sede comunale, biblioteca e sede vigili con importo complessivo di 150.000€ mediante alienazioni.

Riqualificazione campetto in via G. D’Annunzio, risanamento igienico ed edilizio strutture esistenti per l’importo complessivi di 180.000€ finanziati da fondi regionali.

Ampliamento ed adeguamento sismico scuola “De Bonis” per l’importo complessivo di 120.000€ mediante avanzo.

Realizzazione parcheggio auto in Villa Cipressa con un investimento di 45.000€ provenienti da fondi regionali.