Città Sant’Angelo, installati 45 sanificatori nelle aule del “Fabiani”

CITTÁ SANT’ANGELO – Sono stati installati 45 sanificatori a parete in tutte le aule del plesso “Fabiani” di Marina di Città Sant’Angelo. Un progetto pilota, che ha mosso i primi passi ad agosto grazie a dei fondi del Ministero dell’Istruzione e che è costato trentamila euro. Questi sanificatori lavoreranno 24 ore su 24 per sanificare l’aria e ci sarà un controllo da remoto per vedere quali sono i livelli di ossigeno, di anidride carbonica e di eventuali altre presenze nell’aria.

“Stiamo lavorando affinché le nostre scuole siano luoghi più sicuri per i nostri ragazzi e questo dei sanificatori è solo uno dei tasselli per migliorare le nostre strutture. Questo del Fabiani è un progetto pilota, ma la nostra intenzione è quella di dotare tutti i plessi di Città Sant’Angelo di questi importanti strumenti attraverso i quali rendere salubri gli ambienti certamente attingendo da fondi Miur, regionali o del Comune”, ha commentato entusiasta il sindaco Matteo Perazzetti.